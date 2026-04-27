Ουκρανία: 25.000 ρομπότ «στρατιώτες» ρίχνει στην πρώτη γραμμή μάχης – Οι χιλιάδες αποστολές και ζωές που σώθηκαν

Η Ουκρανία θα αναπτύξει 25.000 μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, υπερδιπλάσια από το σύνολο των UGV που ανέπτυξε ο ουκρανικός στρατός το 2025, καθώς το υπουργείο Άμυνας της χώρας προσπαθεί να μετατοπίσει γραμμή εφοδιασμού και τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής με ρομπότ.

Ο υπουργός Άμυνας, Μιχαήλ Φεντόροφ, ανακοίνωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ήδη αρχίσει να υπογράφει συμβάσεις για το 2027 για την σταθερή και μακροπρόθεση προμήθεια τέτοιων συστημάτων ενώ τόνισε ότι τον περασμένο Μάρτιο, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποίησε περισσότερες από 9.000 αποστολές με ρομπότ και μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο στόχος μας είναι το 100% της διοικητικής μέριμνας στην πρώτη γραμμή να εκτελείται από ρομποτικά συστήματα» πρόσθεσε ο ίδιος στην συνέχεια.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας έχει δαπανήσει περίπου 330 εκατομμύρια δολάρια, για να προωθήσει περισσότερα από 181.000 drones, UGV και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου στο μέτωπο από τον Ιανουάριο του 2026, μέσω του ψηφιακού συστήματος προμηθειών Brave1, που επιτρέπει στις μονάδες της πρώτης γραμμής να παραγγέλνουν εξοπλισμό απευθείας από εγχώριους κατασκευαστές.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εκτελέσει περισσότερες από 22.000 μη επανδρωμένες αποστολές τους τελευταίους τρεις μήνες, γλιτώνοντας πολλούς στρατιώτες από επικίνδυνα πεδία μάχης, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ομιλία του στα μέσα Απριλίου, ενώ μάλιστα έκανα σαφή αναφορά σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιστορική επιχείρηση με μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε πως για πρώτη φορά στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, μια εχθρική θέση καταλήφθηκε χωρίς ανθρώπινη παρουσία, μόνον από μη επανδρωμένα συστήματα:

«Το μέλλον βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή – και η Ουκρανία το χτίζει… Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτού του πολέμου, μια εχθρική θέση καταλήφθηκε αποκλειστικά από μη επανδρωμένες πλατφόρμες – επίγεια συστήματα και drones. Οι κατακτητές παρέδωσαν τα όπλα, και η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χωρίς πεζικό και χωρίς απώλειες από την πλευρά μας.

The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026

Ratel, TerMIT, Ardal, Rys, Zmiy, Protector, Volia, και τα άλλα μας επίγεια ρομποτικά συστήματα έχουν ήδη εκτελέσει περισσότερες από 22.000 αποστολές στην πρώτη γραμμή σε μόλις τρεις μήνες. Με άλλα λόγια, ζωές σώθηκαν περισσότερες από 22.000 φορές, όταν ένα ρομπότ μπήκε στις πιο επικίνδυνες περιοχές αντί για έναν πολεμιστή. Πρόκειται για υψηλή τεχνολογία που προστατεύει την ανώτατη αξία – την ανθρώπινη ζωή».