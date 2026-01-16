Γερμανία: Ένας νεκρός μετά από σύγκρουση λεωφορείου με τρένο στο Αμβούργο – Σε σοβαρή κατάσταση ο ένας οδηγός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή (16.01.2026) στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 10.

Η σύγκρουση μεταξύ του λεωφορείου και τρένου συνέβη στην περιοχή του λιμανιού του Αμβούργου. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα τα θύματα βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο: Εκτός από τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, ο οδηγός «χαροπαλεύει», δύο είναι βαριά τραυματίες και άλλοι έξι είναι ελαφρά τραυματισμένοι, διευκρίνισε εκπρόσωπος των πυροσβεστών της Γερμανίας, στο Reuters.

Το δυστύχημα σε μια αφύλακτη ισόπεδη διάβαση στην οδό Nippoldstraße, ανέφερε η αστυνομία. Η αιτία της σύγκρουσης μεταξύ του τρένου και της λεωφορειακής γραμμής 152 της HVV παραμένει ασαφής.

Ο άνθρωπος που σκοτώθηκε ήταν επιβάτης, σύμφωνα με δημοσιογράφους της αστυνομίας NDR του Αμβούργου που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο οδηγός του λεωφορείου παγιδεύτηκε μέσα στο λεωφορείο μετά το ατύχημα, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από την πυροσβεστική υπηρεσία και έφερε βαρύτατα τραύματα. Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και έξι άλλα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

Η αστυνομία ανέφερε στο X ότι υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στην περιοχή του Neuhöfer Damm και στη μετάβαση προς τη γέφυρα Köhlbrand. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται στο σημείο με περίπου 40 άτομα. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Συνολικά 40 άτομα από το προσωπικό έκτακτης ανάγκης από την υπηρεσία ασθενοφόρων και την πυροσβεστική υπηρεσία έσπευσαν στο σημείο, παρέχοντας φροντίδα και απεγκλωβίζοντας τους τραυματίες από το λεωφορείο.