Ιαπωνία: Συνελήφθη serial killer – Είχε δολοφονήσει 50 χάμστερ

Και όμως. Οι ιαπωνικές αρχές βρίσκονται μπροστά σε ένα τέρας που έχει σκοτώσει δεκάδες χάμστερ και μάλιστα ήταν και υπάλληλος σε Λύκειο στη Βόρεια Ιαπωνία.

Ο Ιάπωνας serial killer, συνελήφθη για τη σφαγή 30 χάμστερ σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα είχε συλληφθεί για την ίδια ενέργεια καθώς είχε σκοτώσει άλλα 20 τρωκτικά.

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Σύμφωνα με την ιαπωνική αστυνομία, και στις δυο περιπτώσεις ο άνθρωπος αυτός είχε και δύο γυναίκες συνεργούς μια 19χρονη και μια 20χρονη. Τελικά, συνελήφθη χθες Δευτέρα (31/08/26) μετά από έρευνες των αρχών καθώς οι δολοφονίες είχαν γίνει στα τέλη Μαρτίου.

Στο τηλέφωνό του που κατασχέθηκε από την αστυνομία, βρέθηκαν βίντεο από τις δολοφονίες, καθώς και γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη 20χρονη που έδειχναν ότι σχεδίαζαν την πράξη. «Πού θα σκοτώσουμε χάμστερ και θα διασκεδάσουμε;», έλεγε ένα από αυτά.

Ο ύποπτος είχε συλληφθεί και τον Ιούλιο του 2026 για μια ξεχωριστή σφαγή περίπου 20 χάμστερ που είχε διαπράξει τον περασμένο Φεβρουάριο και η οποία φέρεται να διαπράχθηκε με τη συνέργεια μιας 19χρονης γυναίκας. Η αστυνομία, συνέλαβε και τις δύο γυναίκες και όπως δήλωσαν θα συνεχίσουν την έρευνά τους για να διαπιστώσουν εάν ο άνδρας έχει διαπράξει άλλες παρόμοιες πράξεις, το οποίο θεωρούν μαθηματικά βέβαιο.