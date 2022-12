Η ναζί «Γραμματέας του Κακού», Ίρμγκαρντ Φίρκνερ, είχε πιστέψει για κάτι λιγότερο από 8 δεκαετίες μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ότι θα γλιτώσει για τα εγκλήματα που έγιναν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που εργαζόταν, αλλά τελικά η Γερμανίδα κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Στην Γερμανία διεξάγεται η δίκη της και η 97χρονη που ήταν αμίλητη ως τώρα, έσπασε τη σιωπή της και ζήτησε «συγγνώμη».

Η Ίρμγκαρντ Φίρκνερ δούλευε ως γραμματέας στο περίφημο στρατόπεδο συγκέντρωσης των ναζί, Στάτχοφ στην Πολωνία από το 1943 έως το 1945 στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν η γραμματέας του στρατοπέδου, έστω κι αν είχε πιάσει εκεί δουλειά μόλις σε ηλικία 18 ετών. Η Φίρκνερ κατηγορείται ότι είχε συμμετοχή στις δολοφονίες κρατουμένων και η γερμανική δικαιοσύνη την κάθισε πριν καιρό στο εδώλιο για να δικαστεί έστω κι αν είχε φτάσει πια στα 97 της.

Το ειρωνικό της υπόθεσης είναι ότι η Ίρμγκαρντ Φίρκνερ δικάζεται στο δικαστήριο ανηλίκων του Ίτζεχοε της Γερμανίας, διότι δεν είχε ενηλικιωθεί την περίοδο για την οποία κατηγορείται ότι μετείχε σε εγκλήματα πολέμου.

Η ναζί «Γραμματέας του Κακού», όπως την έχουν ονομάσει τα γερμανικά ΜΜΕ με αφορμή την δράση της στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Στάτχοφ, δεν είχε μιλήσει καθόλου ως τώρα. Μάλιστα, αρχικά είχε αρνηθεί να παρευρεθεί στη δίκη, αλλά τελικά άλλαξε γνώμη. Άρχισε να δίνει το παρόν στη δίκη ντυμένη πάντως, με βαριά ρούχα και φορώντας μαντήλι στο κεφάλι της για να μην φαίνεται το πρόσωπό της.

Irmgard Furchner, a 96-year-old German woman charged with committing war crimes during World War II has finally appeared in court pic.twitter.com/yL0Jn231Qx