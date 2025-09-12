Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία ζητούν από το Ισραήλ «άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πολη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει την επίθεση στην πόλη της Γάζας με τις Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία να ζητούν άμεσα την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Τελ Αβίβ.

Οι τρεις χώρες, ζήτησαν σήμερα Παρασκευή 12.09.202, την «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας», αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως θα εντείνει τις επιθέσεις του εκεί, ζητώντας την εκκένωσή της.

Την Παρασκευή, υιοθετήθηκε δήλωση από τον ΟΗΕ, που υπερψηφίστηκε από 142 χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα και κάνει λόγο για την ύπαρξη δύο κρατών για την επίλυση του ζητήματος Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους.

«Ζητούμε επειγόντως άμεση διακοπή των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην πόλη της Γάζας, οι οποίες προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς αμάχων, θύματα μεταξύ αμάχων και καταστροφή βασικών υποδομών», ανέφερε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών των τριών χωρών, την οποία απέστειλε το Βερολίνο.

Παράλληλα οι τρεις ΥΠΕΞ καταδίκασαν τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Ντόχα του Κατάρ στις 9 Σεπτεμβρίου, που σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, έγιναν με στόχο την ηγεσία της Χαμάς και παραβίασαν την κυριαρχία του Κατάρ και διακινδύνευσαν περαιτέρω κλιμάκωση.

«Τέτοια ενέργεια συνιστά σοβαρό κίνδυνο για την επίτευξη μιας διαπραγματευμένης συμφωνίας», ανέφερε η ανακοίνωση. «Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο Κατάρ και υποστηρίζουμε πλήρως τον ζωτικό ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς».