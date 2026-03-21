Γερμανία: Γνωστή ηθοποιός έπεσε θύμα πορνογραφικού deepfake από τον σύζυγό της – Αλλάζει το νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια Κολίν Φερνάντες κατηγορεί τον πρώην σύζυγό της, επίσης παρουσιαστή, Κρίστιαν Ούλμεν, ότι δημιούργησε δεκάδες ψεύτικα προφίλ της με πλαστές, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πορνογραφικές εικόνες της (deepfakes) και «συνομιλούσε» με άλλους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σεξουαλικό περιεχόμενο. Κάνει μάλιστα λόγο για συστηματικό «ψηφιακό βιασμό» της, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel. Η υπόθεση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία.

Νομοσχέδιο – εξπρές, προκειμένου να κλείσουν τα νομοθετικά κενά στις υποθέσεις ψηφιακής βίας, προανήγγειλε η ομοσπονδιακή υπουργός Δικαιοσύνης στη Γερμανία Στέφανι Χούμπιγκ, μετά την αποκάλυψη της καταγγελίας από τη γνωστή ηθοποιό εναντίον του πρώην συζύγου της για «ψηφιακό βιασμό», η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλα τα επίπεδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η «καμπάνια» του πρώην συζύγου της ξεκίνησε, όπως αναφέρει στην καταγγελία της, πριν από 10 χρόνια, σχεδόν από την αρχή της σχέσης τους. Ο Κρίστιαν Ούλμε είχε μάλιστα στείλει τα ψεύτικα προφίλ της συζύγου του ακόμη και στους εργοδότες της, ενώ, σύμφωνα με το Spiegel, τον Δεκέμβριο του 2024 είχε παραδεχθεί τις πράξεις του, λέγοντας ότι επρόκειτο για «σεξουαλικό φετίχ» και για την πρόθεσή του να μειώνει τη σύζυγό του ώστε να την ελέγχει. Το ζευγάρι έχει μια κόρη 13 ετών.

Ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για “fake news”, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων και αποκαλύπτει ένα πολύ μεγάλο κενό στη νομική προστασία των θιγόμενων ατόμων, σχετικά με την ψηφιακή σωματική τους αυτονομία και με το συγκεκριμένο μακροπρόθεσμο τραύμα της κακοποίησης που βασίζεται στην εικόνα», αναφέρει το περιοδικό που αποκάλυψε την υπόθεση.

Ήδη ο Κρίστιαν Ούλμε υφίσταται τις συνέπειες της αποκάλυψης, καθώς η εταιρία ηλεκτρονικού φαρμακείου «Shop Apotheke» διέκοψε τη διαφημιστική συνεργασία που είχε επί χρόνια μαζί του και αφαίρεσε τις εν λόγω διαφημίσεις, εξηγώντας και τους λόγους στους χρήστες του, ενώ το κανάλι Pro Sieben απέσυρε από το αρχείο του τις παλιές εκπομπές του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, η Κολίν Φερνάντες δέχεται από χθες χιλιάδες μηνύματα συμπαράστασης από πολιτικούς, καλλιτέχνες και θαυμαστές της που ζητούν τόσο τη δικαίωσή της όσο και την άμεση νομοθετική αντιμετώπιση του προβλήματος. Οι αντιδράσεις φαίνεται όμως ότι κινητοποίησαν και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση: «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες όχι απλώς δεν θα μπορούν πλέον να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά και ότι θα πρέπει και να περιμένουν να εντοπιστούν και να διωχθούν αποτελεσματικά.

Ο σχεδιαζόμενος νόμος αποσκοπεί στο να επιτρέψει την ταχεία λήψη μέτρων ακόμη και σε περιπτώσεις ισχυρής αρχικής υποψίας: Η αστυνομία ή οι εισαγγελείς θα μπορούσαν στη συνέχεια να ερευνήσουν τον υπολογιστή του κατηγορουμένου», δήλωσε η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπιγκ, μιλώντας χθες στον τηλεοπτικό σταθμό RTL. Τόνισε δε ότι η γενική αρχή για τη διερεύνηση της ψηφιακής βίας είναι, όσο περισσότεροι ερευνητές τόσο το καλύτερο, για αυτό και προσφέρεται στα κρατίδια, όπως είπε, οικονομική υποστήριξη ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ για την αύξηση του προσωπικού στις κατά τόπους εισαγγελίες.

Στο επίκεντρο της αυστηροποίησης της νομοθεσίας θα βρίσκεται, σύμφωνα με την υπουργό, η ποινικοποίηση των πορνογραφικών «deepfakes». Με τα χειραγωγημένα βίντεο που χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ένα άτομο μπορεί να πει οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς. Βίντεο με ρεαλιστικές κινήσεις του προσώπου και των χειλιών μπορούν να δημιουργηθούν από μία μόνο φωτογραφία. «Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αστεία βίντεο – ή για κάθε είδους κακοποίηση», επισήμανε η κυρία Χούμπιγκ και ανέφερε ότι τα «ψηφιακά φαινόμενα» αυξάνονται ραγδαία, με συχνότερα θύματα γυναίκες.