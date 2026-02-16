Γερμανία: «Ισραήλ και Λίβανος πρέπει να τηρήσουν την εκεχειρία και να διασφαλιστεί ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ»

Για την πορεία της κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο και την διαδικασία αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, μίλησε σήμερα (16.02.2026) ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Λιβανέζο ομόλογό του.

Ο Γερμανός πρόεδρος κάλεσε τις αρχές του Λιβάνου να συνεχίσουν τον αφοπλισμό της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ για να επιτύχει την αποχώρηση του Ισραήλ από εδάφη που καταλαμβάνει ακόμη στον Λίβανο.

«Ο Λίβανος πρέπει, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι, να διασφαλίσει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας, προκειμένου να δημιουργηθούν επίσης οι συνθήκες αποχώρησης», δήλωσε ο αρχηγός του γερμανικού κράτους.

«Οι δύο πλευρές πρέπει να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους, ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ στον Λίβανο πρέπει να συνεχιστεί» πρόσθεσε στην συνέχεια.

Ο στρατός του Λιβάνου αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στην κυβέρνηση τη δεύτερη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της ισχυρής Χεζμπολάχ, η οποία βγήκε αποδυναμωμένη τον Νοέμβριο του 2024 από έναν πόλεμο με το Ισραήλ.

Ο στρατός είχε δηλώσει τον Ιανουάριο του 2026 ότι ολοκλήρωσε την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου, που καλύπτει την περιοχή μεταξύ των ισραηλινών συνόρων και του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βορειότερα.

Η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τα όπλα της βορείως του Λιτάνι, περιοχή που περιλαμβάνει η δεύτερη φάση.

Τα ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν από την πλευρά τους να καταλαμβάνουν πέντε στρατηγικά σημεία στο έδαφος του Λιβάνου παρά την εκεχειρία που προβλέπει την αποχώρησή τους.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου δήλωσε ότι κάλεσε τη Γερμανία να «ζητήσει από την ισραηλινή πλευρά να τηρήσει τη συμφωνία εκεχειρίας και να αποχωρήσει από εδάφη που καταλαμβάνει».

Πρόσθεσε ότι ζήτησε από το Βερολίνο να «βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου» που δεν έχει πόρους και εξοπλισμούς, αλλά και να «παίξει ουσιαστικό ρόλο» μετά την αποχώρηση των κυανοκράνων από τον Λίβανο.

Η εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (FINUL στα γαλλικά, UNIFIL στα αγγλικά) εκπνέει στο τέλος του έτους. Η Γερμανία ασκεί τη διοίκηση της ναυτικής δύναμης της UNIFIL από το 2021 και η μονάδα της αριθμεί 179 άνδρες.