Γερμανία: Kλέφτες πιάστηκαν με περίπου 3.000 ευρώ σε κέρματα, κρυμμένα σε καροτσάκι μωρού

Κλέφτες στη Γερμανία, αφαιρούσαν κέρματα από μηχανήματα με τυχερά παιχνίδια όμως η τύχη δεν τους χαμογέλασε, καθώς πιάστηκαν όσο και αν προσπάθησαν να βρουν μια “κρυψώνα” που δεν θα περίμενε κανένας, όπως ένα καροτσάκι.

Η αστυνομία της Γερμανίας, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 11.02.2026, πως συνέλαβε κλέφτες που είχαν κρύψει σε παιδικό καροτσάκι κέρματα συνολικής αξίας σχεδόν 3.000 ευρώ, τα οποία φέρονται να αφαίρεσαν από μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών με κερματοδέκτες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένα ζευγάρι το βράδυ της Δευτέρας φαινόταν πολύ περίεργο. Ο άνδρας και η γυναίκα αλλά και τα δύο παιδιά τους, στη συνοικία Μαρίενφελντε, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Βερολίνου, κίνησε τις υποψίες αστυνομικών με πολιτικά και τους έκαναν έλεγχο.

Τότε διαπίστωσαν πως το παιδικό καροτσάκι που έσπρωχναν ήταν γεμάτο με κέρματα, όπως και οι τσέπες των παιδιών. Βρέθηκαν επίσης πλαστές ταυτότητες, σπρέι πιπεριού και δυο κατσαβίδια.

Μάλιστα σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, για λόγο που δεν έγινε γνωστός.

Οι αστυνομικοί, στους οποίους έλαχε ο κλήρος να μετρήσουν τα κέρματα, ανέφεραν πως η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 2.842 ευρώ.