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Γερμανία: Ο υπουργός Οικονομικών ζητά από τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν

Επέρριψε μάλιστα στον Τραμπ και την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων
Vice Chancellor and German Finance Minister Lars Klingbeil attends a press conference on the second day of a two-day cabinet retreat at Neuhardenberg manor outside Berlin, Germany, August 26, 2026. REUTERS/Annegret HilseVice Chancellor and German Finance Minister Lars Klingbeil attends a press conference on the second day of a two-day cabinet retreat at Neuhardenberg manor outside Berlin, Germany, August 26, 2026. REUTERS/Annegret Hilse
Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ / REUTERS/Annegret Hilse
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Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ, υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της Γερμανίας έστειλε μήνυμα σήμερα Παρασκευή (28.08.2026) στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον «ανεύθυνο» πόλεμο με το Ιράν.

«Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα, προς τις ΗΠΑ επίσης: τερματίστε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD.

Επέρριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων: «Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων».

Τη Δευτέρα (31.08.2026) και την Τρίτη οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών-μελών της G20 θα συνεδριάσουν στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, ενόψει της συνόδου κορυφής τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Ο Λαρς Κλινγκμπάιλ επανέλαβε επίσης την πρόταση του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας πως οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης. «Γεμίζουν τις τσέπες τους! Αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε.

Το ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, η οποία θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο.

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