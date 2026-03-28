Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Γερμανία: Πατέρας δολοφόνησε τον 13χρονο γιo του και τραυμάτισε σοβαρά τη γυναίκα και την κόρη του

Γερμανοί αστυνομικοί
DANIEL BOCKWOLDT / EPA / ΑΠΕ ΜΠΕ

Μία αδιανόητη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Γερμανία που κινητοποίησε άμεσα τις αστυνομικές αρχές στην γερμανική πόλη Βίτεν, αφού πατέρας φαίνεται να προσπάθησε να δολοφονήσει όλη του την οικογένεια.

Η δολοφονία με μαχαίρι, η οποία στοίχισε τη ζωή σε έναν 13χρονο έφηβο και άφησε βαριά τραυματισμένες τη 38χρονη μητέρα του και την 9χρονη αδερφή του, έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία στη Γερμανία.

Οι διασώστες που βρέθηκαν άμεσα στην περιοχή κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν στη ζωή τον νεαρό, ωστόσο τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία.

Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε ως μια λεκτική αντιπαράθεση στο σπίτι της οικογένειας, η οποία σύντομα κλιμακώθηκε και μεταφέρθηκε στον δημόσιο χώρο, μπροστά στα μάτια αρκετών κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές από τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, η διαμάχη αφορούσε τον στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν χρησιμοποιήθηκε το αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχείς ελέγχους στη γειτονιά.

Ο Γερμανός πατέρας και βασικός ύποπτος συνελήφθη σε απόσταση εκατό μέτρων από την κατοικία. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Bild», η πρώτη κλήση έκτακτης ανάγκης έγινε στις 10:29 π.μ.

Η γερμανική εφημερίδα επικαλείται μάρτυρα, ο οποίος δήλωσε ότι «τα χέρια του ήταν λερωμένα με αίμα. Ήταν δεμένος στο έδαφος, υπό την επίβλεψη δύο αστυνομικών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
95
53
47
42
40
Newsit logo
Newsit logo