Γερμανία: Πυροβολισμοί έξω από δικαστήριο στο Μπίλεφελντ στη διάρκεια δίκης για τη δολοφονία πυγμάχου

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το μεσημέρι της Τετάρτης (26.02.2025) για περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από δικαστήριο στην πόλη Μπίλεφελντ στη Γερμανία.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχει αναφορά για συγκεκριμένο αριθμό τραυματιών μετά τους πυροβολισμούς στη Γερμανία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες θέλουν να έχει στηθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Πρώτες πληροφορίες θέλουν το περιστατικό να έχει συμβεί στο περιθώριο της δίκης για τον φόνο του μποξέρ Besar Nimani, ενώ μεταξύ των τραυματιών φέρονται να είναι δύο συγγενείς του κατηγορουμένου.

Ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι, ενώ ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος. Σύμφωνα με την Dailymail, έχει συλληφθεί ένας ύποπτος, ενώ ένας άλλος έχει οχυρωθεί σε κοντινό κτίριο. Στις έρευνες της αστυνομίας συμμετέχει και ελικόπτερο.

#BREAKING: Multiple people have been shot outside a courthouse in Bielefeld, Germany. Reports suggest that relatives of an accused person were targeted.#Germany #Bielefeld #BreakingNews #Shooting pic.twitter.com/s2u7v0irsz