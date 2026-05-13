Πόσο ασφαλή είναι τελικά τα κρουαζιερόπλοια: Από το «πλοίο καραντίνα» Diamond Princess, στο MV Hondius και το Ambition στο Μπορντό

Τα κρουαζιερόπλοια βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς διαδοχικά περιστατικά με ιούς επαναφέρουν τις ανησυχίες για την υγειονομική ασφάλεια στη θάλασσα. Από τις δραματικές εικόνες καραντίνας στο Diamond Princess την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, μέχρι το πρόσφατο ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ύποπτο κρούσμα νοροϊού σε πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο Μπορντό της Γαλλίας, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ώρα που οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα κρούσματα χανταϊού στο MV Hondius που έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, οι γαλλικές αρχές καλούνται πλέον να διαχειριστούν ακόμη ένα περιστατικό. Το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador Cruise Line με 1700 άτομα παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο επιβάτη που φέρεται να είχε προσβληθεί από νοροϊό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η υγιεινή και η ασφάλεια στα κρουαζιερόπλοια ξανά στο μικροσκόπιο.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλοίο MV Hondius, το οποίο ξεκίνησε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, μεταφέροντας 147 επιβάτες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα χανταϊού, εκ των οποίων τα εννέα έχουν επιβεβαιωθεί ως το στέλεχος των Άνδεων.

Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα για νοσηλεία στο Πράσινο Ακρωτήριο στις 6 Μαΐου, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μαζικός επαναπατρισμός επιβατών από την Τενερίφη.

Η Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι στο πλοίο παραμένουν 27 άτομα – 25 μέλη πληρώματος και δύο γιατροί – χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα του ιού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ στις 17 ή 18 Μαΐου, όπου το πλήρωμα θα τεθεί σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες των ολλανδικών αρχών.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο και τα περιττώματά τους, ιδιαίτερα όταν αυτά διασκορπίζονται στον αέρα και εισπνέονται.