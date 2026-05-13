Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πόσο ασφαλή είναι τελικά τα κρουαζιερόπλοια: Από το «πλοίο καραντίνα» Diamond Princess, στο MV Hondius και το Ambition στο Μπορντό

A boat beside cruise ship MV Hondius, hit by Hantavirus, anchored off Cape Verde port, on the day sick passengers were evacuated by boat from the cruise ship, in Praia Port, Cape Verde, in this screengrab obtained from a video, May 5, 2026. REUTERS TV via REUTERS . REFILE – ADDING 'HANTAVIRUS' KEYWORD TO CAPTION
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα κρουαζιερόπλοια βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς διαδοχικά περιστατικά με ιούς επαναφέρουν τις ανησυχίες για την υγειονομική ασφάλεια στη θάλασσα. Από τις δραματικές εικόνες καραντίνας στο Diamond Princess την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού, μέχρι το πρόσφατο ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και το ύποπτο κρούσμα νοροϊού σε πλοίο που παραμένει αγκυροβολημένο στο Μπορντό της Γαλλίας, οι υγειονομικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Την ώρα που οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα τις τελευταίες εβδομάδες μετά τα κρούσματα χανταϊού στο MV Hondius που έχουν σημάνει παγκόσμιο συναγερμό, οι γαλλικές αρχές καλούνται πλέον να διαχειριστούν ακόμη ένα περιστατικό. Το κρουαζιερόπλοιο Ambition της εταιρείας Ambassador Cruise Line με 1700 άτομα παραμένει αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο επιβάτη που φέρεται να είχε προσβληθεί από νοροϊό, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η υγιεινή και η ασφάλεια στα κρουαζιερόπλοια ξανά στο μικροσκόπιο.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πλοίο MV Hondius, το οποίο ξεκίνησε την 1η Απριλίου από την Αργεντινή με προορισμό το Πράσινο Ακρωτήριο, μεταφέροντας 147 επιβάτες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα χανταϊού, εκ των οποίων τα εννέα έχουν επιβεβαιωθεί ως το στέλεχος των Άνδεων.

Τρεις ασθενείς μεταφέρθηκαν εσπευσμένα για νοσηλεία στο Πράσινο Ακρωτήριο στις 6 Μαΐου, ενώ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα πραγματοποιήθηκε μαζικός επαναπατρισμός επιβατών από την Τενερίφη.

Η Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι στο πλοίο παραμένουν 27 άτομα – 25 μέλη πληρώματος και δύο γιατροί – χωρίς να εμφανίζουν συμπτώματα του ιού. Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ στις 17 ή 18 Μαΐου, όπου το πλήρωμα θα τεθεί σε καραντίνα σύμφωνα με τις οδηγίες των ολλανδικών αρχών.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με τρωκτικά ή με τα ούρα, το σάλιο και τα περιττώματά τους, ιδιαίτερα όταν αυτά διασκορπίζονται στον αέρα και εισπνέονται.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius με τα κρούσματα χανταϊού
Το κρουαζιερόπλοιο Hondius με τα κρούσματα χανταϊού / REUTERS/Hannah McKay

Ο ΠΟΥ αναφέρει ότι, αν και σπάνια, ορισμένα στελέχη μπορούν να μεταδοθούν και από άνθρωπο σε άνθρωπο. Το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων εντοπίζεται κυρίως σε περιοχές της Νότιας Αμερικής, όπως η Αργεντινή και η Χιλή.

Παραμένει ασαφές αν η μετάδοση ξεκίνησε πάνω στο πλοίο ή κατά τη διάρκεια κάποιας εκδρομής. Η κρουαζιέρα είχε ξεκινήσει από την Ουσουάια της Αργεντινής και περιλάμβανε στάσεις στην Ανταρκτική, τη Νότια Γεωργία, το νησί Νάιτινγκεϊλ, το Τριστάν ντα Κούνια, την Αγία Ελένη και το νησί Ασενσιόν.

Επιxείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο
Επιxείρηση απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο / Reuters

Συναγερμός με νοροϊό στη Γαλλία - Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο λιμάνι του Μπορντό

Κρουαζιερόπλοιο της εταιρείας Ambassador Cruise Line είναι αγκυροβολημένο στο λιμάνι του Μπορντό, στη δυτική Γαλλία, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη, που φαίνεται πως είχε νοροϊό, όπως δήλωσαν σήμερα (13.05.2026) αξιωματούχοι.

Το πλοίο – με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από την Ιρλανδία ή τη Βρετανία – έφτασε χθες στο λιμάνι του Μπορντό.

Κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line
Κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line / Thomas Imo / picture-alliance/ dpa / AP Images

Ένας 90χρονος επιβάτης είχε πεθάνει και περίπου 50 άτομα εμφάνισαν συμπτώματα νοροϊού, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας, ενώ το κρουαζιερόπλοιο έχει συνολικά 1.700 επιβάτες, μαζί με το πλήρωμα.

Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος πρόσφατα προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ (στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας) στις 6 Μαΐου, έκανε σταθμούς στο Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη (δυτική Γαλλία) πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου έχει προγραμματιστεί να αποπλεύσει προς την Ισπανία.

Σήμερα (13.05.2026) το μεσημέρι, το πλοίο αγκυροβόλησε στο Μπορντό.

Επιβάτες έβγαζαν φωτογραφίες της πόλης από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου. Οι αρχικές εξετάσεις στο πλοίο απέκλεισαν την παρουσία νοροϊού, αλλά περαιτέρω εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό, τόνισαν οι υγειονομικές αρχές.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων, έμετος και διάρροια, σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη.

Ο 90χρονος πέθανε πριν φτάσει το πλοίο στο λιμάνι.

Diamond Princess: Οι 15 ημέρες καραντίνα πριν η COVID-19 παρασύρει τον κόσμο

Έναν χρόνο πριν τα lockdown μπουν στη ζωή μας και πριν αρχίσει η συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός εμφανίστηκε το κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess το 2020, στην αρχή της πανδημίας της Covid-19.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 20 Ιανουαρίου το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε από τη Γιοκοχάμα της Ιαπωνίας για ένα τουρ στη νοτιοανατολική Ασία. Κανείς βέβαια δεν περίμενε ότι ένα κρούσμα κορονοϊού θα μετέτρεπε το χλιδάτο αυτό κρουαζιερόπλοιο σε φυλακή.

Σύμφωνα με το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου η μετάδοση άρχισε λίγο μετά τις 20 Ιανουαρίου, όταν ένας άνθρωπος από το Χονγκ Κονγκ επιβιβάστηκε στο πλοίο, έχοντας τον φονικό ιό.

Ο άνδρας παρέμεινε στο πλοίο για πέντε ημέρες και αποβιβάστηκε στην πατρίδα του.

Διαγνώστηκε με τον κοροναϊό την 1η Φεβρουαρίου, προειδοποιώντας τους υπαλλήλους της υγείας σε μια πιθανή επιδημία μέσα στο Diamond Princess.

Diamond Princess
Diamond Princess / AP Photo/Eugene Hoshiko, File

Εκείνη την περίοδο υπήρχαν μόνο 4 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ανώνυμου τότε ιού Covid-19, εκτός ηπειρωτικής Κίνας. Μετά από δύο εβδομάδες το Diamond Princess σταμάτησε στο ιαπωνικό λιμάνι και τέθηκε σε καραντίνα. Εκείνη την περίοδο ήταν το μεγαλύτερο ξέσπασμα επιδημίας κορονοϊού εκτός Ουχάν. Κόλλησαν 712 επιβάτες του Princess Diamond εκ των οποίων πέθαναν οι 14.

Το Diamond Princess υπήρξε case study για την COVID -19, ένα επιδημιολογικό πείραμα σε κλειστό χώρο για το νέο ιό, αλλά και μια τρομερή προειδοποίηση για τη μεταδοτικότητα των ασυμπτωματικών φορέων και την αερομεταφερόμενη εξάπλωση.

Όμως για τους 3.711 επιβαίνοντες του Diamond Princess (2.666 επιβάτες και 1.045 μέλη του πληρώματος), η καραντίνα των δύο εβδομάδων ήταν ένα κινηματογραφικό θρίλερ, μια ταινία τρόμου που τη ζούσαν κανονικά. Και όπως είχε γράψει ο Guardian ήταν «μια εμπειρία τρομακτικής παράλυσης, σύγχυσης και κατάρρευσης».

Οι πιο συχνές ασθένειες στις κρουαζιέρες

Αντίθετα με τον χανταϊό, οι γαστρεντερίτιδες και ιδιαίτερα ο νοροϊός αποτελούν συχνότερη ανησυχία στις κρουαζιέρες, σύμφωνα με τον Independent. 

Ο νοροϊός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί έντονη γαστρεντερίτιδα, με συμπτώματα όπως εμετούς, διάρροια, ναυτία και στομαχικούς πόνους.

Στις ΗΠΑ, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) κατέγραψαν 23 περιστατικά νοροϊού σε κρουαζιερόπλοια μέσα στο 2025. Ωστόσο, τα στοιχεία αφορούν μόνο πλοία που προσεγγίζουν αμερικανικά λιμάνια.

Παρόλα αυτά, με περίπου 30 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως παγκοσμίως, ο κίνδυνος σοβαρής ασθένειας παραμένει πολύ χαμηλός. Σύμφωνα με στοιχεία του CDC, τα γαστρεντερικά προβλήματα εμφανίζονται σε περίπου 1 στους 5.500 επιβάτες.

Πόσο καθαρά είναι τα κρουαζιερόπλοια

Οι εταιρείες κρουαζιέρας ακολουθούν αυστηρά διεθνή πρωτόκολλα υγιεινής του ΠΟΥ και του προγράμματος υγειονομικού ελέγχου πλοίων των CDC.

Τα πλοία υποβάλλονται σε τακτικούς - συχνά αιφνιδιαστικούς - ελέγχους, ενώ απαιτείται πολύ υψηλή βαθμολογία για να περάσουν τις επιθεωρήσεις καθαριότητας.

Τα μέλη του πληρώματος απολυμαίνουν συνεχώς κοινόχρηστους χώρους, τραπέζια, χερούλια, πόμολα και βρύσες, ενώ συστήνεται στους επιβάτες να πλένουν τα χέρια τους πριν μπουν σε εστιατόρια και μπουφέ.

Παράλληλα, κάθε πλοίο διαθέτει μόνιμο ιατρικό προσωπικό και ειδικά πρωτόκολλα απομόνωσης σε περίπτωση εμφάνισης μεταδοτικών ασθενειών.

Τι συμβαίνει όταν ξεσπά επιδημία σε κρουαζιερόπλοιο

Σε περίπτωση κρούσματος μεταδοτικής νόσου, οι ασθενείς τίθενται συνήθως σε απομόνωση στις καμπίνες τους μέχρι να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες χωρίς συμπτώματα.

Η travel blogger Τζένι Φίλντινγκ, δημιουργός του blog Cruise Mummy, ανέφερε ότι σε περιόδους έξαρσης αλλάζουν άμεσα τα πρωτόκολλα μέσα στο πλοίο.

«Τα αλατοπίπερα εξαφανίζονται και αντικαθίστανται από ατομικά φακελάκια. Στον μπουφέ δεν επιτρέπεται να σερβίρεις μόνος σου ποτό - το κάνει το πλήρωμα για εσένα. Παντού βλέπεις εργαζόμενους να απολυμαίνουν συνεχώς τις επιφάνειες», εξήγησε.

Η ίδια συμβουλεύει τους επιβάτες να αποφεύγουν όσο γίνεται την επαφή με χειρολαβές και κουμπιά ανελκυστήρων, χρησιμοποιώντας ακόμη και το εξωτερικό των δαχτύλων τους αντί για τις παλάμες.

«Μετά την πανδημία, τα νεότερα πλοία έχουν σχεδιαστεί με ακόμη αυστηρότερα μέτρα υγιεινής. Σε πολλές εισόδους εστιατορίων υπάρχουν πλέον ειδικοί σταθμοί για πλύσιμο χεριών ή ακόμη και αυτόματα συστήματα απολύμανσης», σημείωσε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
174
117
89
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Ciao Kate»: Ντελίριο για την Κέιτ Μίντλετον στην Ιταλία – Ανθοδέσμες και πανό στο πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3 χρόνια
Η ατμόσφαιρα στο Ρέτζιο Εμίλια θυμίζει βασιλική περιοδεία, με ισχυρή αστυνομική παρουσία, δεκάδες δημοσιογράφους και ενθουσιώδη πλήθη να περιμένουν την άφιξή της - Φωτογραφίες και βίντεο
Η Κέιτ Μίνλετον στην Ιταλία
Ανανεώθηκε πριν 24 λεπτά
Συναγερμός στη Γαλλία: Σε καραντίνα κρουαζιερόπλοιο με 1.700 άτομα στο Μπορντό μετά από ύποπτο θάνατο επιβάτη
Οι αρχικές εξετάσεις έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού - Περίπου 50 επιβάτες εμφάνισαν συμπτώματα αλλά εξετάζεται και το σενάριο της γαστρεντερίτιδας
Κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
36
Κυπριακό: Ανοικτό το ενδεχόμενο σχεδίου πριν κλείσει το 2026 – «Το κλειδί είναι στην Τουρκία» λέει ο Χριστοδουλίδης
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας βλέπει «πράσινο φως» για ουσιαστικές συζητήσεις, με φόντο τις επαφές Γκουτέρες – Ερντογάν και τη νέα άτυπη πολυμερή διάσκεψη
Νίκος Χριστοδουλίδης
Newsit logo
Newsit logo