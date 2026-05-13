Ο Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο για την ιστορική και υψηλού συμβολισμού συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, το περίφημο Air Force One, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 3 μ.μ (ώρα Ελλάδας) στο Πεκίνο, σηματοδοτώντας την έναρξη της ιστορικής και ιδιαίτερα συμβολικής επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, με αποκορύφωμα το τετ α τετ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντήσει τον Σι Τζινπίνγκ σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία με φόντο τον πρόσφατο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα, αλλά και την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, που διατηρεί στενή συμμαχία με το Πεκίνο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

.@POTUS is presented with flowers as a welcome to China https://t.co/p2U0tVv2Jx pic.twitter.com/aY4pZGftNr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

«Πρόκειται για επίσκεψη με τρομερά συμβολική σημασία. Όμως φυσικά ο πρόεδρος δεν κάνει ποτέ ταξίδια μόνο για συμβολικούς λόγους. Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα κλείσει καλές συμφωνίες», δήλωσε η Άννα Κέλι, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, ενώ τόνισε ότι σκοπός του είναι να «επανεξισορροπήσει τη σχέση με την Κίνα και να δώσει προτεραιότητα στην αμοιβαιότητα και στο δίκιο, ώστε να αποκατασταθεί η αμερικανική οικονομική ανεξαρτησία».

.@POTUS proceeds down the red carpet in Beijing — briefly giving his signature fist pump to the assembled Military Honor Guard and Chinese youth flag wavers pic.twitter.com/aDBQdDjsx8 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», ανέφερε από την πλευρά του ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ.

Τελετή τιμητικής υποδοχής και διμερής συνάντηση με τον οικοδεσπότη, τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται να γίνει το πρωί (τοπική ώρα) της Πέμπτης (14.05.2026), ακολουθούμενη από περιήγηση στο συγκρότημα του Ναού του Ουρανού μετά το μεσημέρι και γεύμα που θα του παρατεθεί το βράδυ.

Ο Κινέζος πρόεδρος και η σύζυγός του αναμένεται με τη σειρά τους να επισκεφθούν την Ουάσιγκτον αργότερα μέσα στο 2026. Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα, μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

Επίσης, η ατζέντα των συνομιλιών θα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά μέσα ενημέρωσης αλλά και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος, Χαν Ζενγκ, ήταν αυτός που υποδέχθηκε τον Αμερικανό πρόεδρο καθώς κατέβαινε τα σκαλιά από το Air Force One. Μαζί του φοιτήτριες που κουνούσαν εκατοντάδες σημαιάκια ΗΠΑ – Κίνας, μαζί με λουλούδια και στρωμένο κόκκινο χαλί.

Ο Κινέζος αντιπρόεδρος Χαν Ζενγκ καλωσορίζει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο / REUTERS / Evan Vucci

Η επιλογή του από τον Σι Τζινπίνγκ δεν ήταν τυχαία, αφού ο Ζενγκ είναι μεταξύ των κορυφαίων βρισκόταν ηγετών της Κίνας και ερμηνεύεται ως ένδειξη σεβασμού από το Πεκίνο προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Κι αυτο έχει την σημασία του, διότι το 2017 ένας αξιωματούχος κατώτερου επιπέδου είχε υποδεχθεί τον Αμερικανό πρόεδρο. Σημειώνεται επίσης ότι ο Χαν Ζενγκ συμμετείχει στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ το 2025.

Μετά τις χειραψίες με την κινεζική αντιπροσωπεία, ο Τραμπ επιβιβάστηκε στο θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα, γνωστή και ως «Θηρίο» και με την υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία – περίπου 40 αμάξια – το κομβόι κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο που θα τους φιλοξενήσει.

President Trump’s motorcade departs Beijing Capital Airport for the hotel.



Tomorrow, @POTUS will participate in the official state arrival ceremony, meet with President Xi Jinping, sit for multiple interviews, and hold several other official events. pic.twitter.com/z9MvA3FIC1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 13, 2026

Την ίδια στιγμή, το hashtag #WelcomeTrumpToChina είναι το κορυφαίο θέμα που «τρεντάρει» τις τελευταίες ώρες στα κινεζικά social media, συγκεκριμένα στο Weibo, που θεωρείται η κινεζική εκδοχή του «X» (πρώην Twitter).

Πολλά από τα σχόλια των χρηστών ήταν θετικά, όπως «Καλώς ορίσατε!» και «Η συνεργασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη!», μια επαναλαμβανόμενη διπλωματική φράση που χρησιμοποιεί η κινεζική κυβέρνηση.