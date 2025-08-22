Γερμανία: Σάλος με πρώην νεοναζί που έγινε τρανς γυναίκα και θέλει να εκτίσει ποινή σε γυναικείες φυλακές

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Γερμανία με την υπόθεση της Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, μίας τρανς γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση και θέλει να εκτίσει την ποινή της σε γυναικείο κατάστημα κράτησης.

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ, που φαίνεται να έχει ακροδεξιό παρελθόν, καταδικάστηκε τον Ιούλιο του 2023 σε φυλάκιση 1,5 χρόνου. Το 2024 άλλαξε την καταχώρηση φύλου από άνδρας σε γυναίκα, με βάση έαν νόμο αυτοπροσδιορισμού στη Γερμανία και πλέον η έντονη συζήτηση υπάρχει για το εάν το αίτημά της να εκτίσει την ποινή της σε γυναικείες φυλακές και όχι ανδρικές πρέπει να γίνει αποδεκτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το χρονικό της υπόθεσης

Τον Ιούλιο του 2023, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάλλε στη Σαξονία-Άνχαλτ σε συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και έξι μηνών χωρίς αναστολή, για ακροδεξιά υποκίνηση σε μίσος, συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ άσκησε έφεση κατά της ποινής της και την έχασε.

Την εποχή εκείνη ήταν γνωστή ως Σβεν Λίμπιχ με γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Μάρλα υπήρξε μέλος μιας νεοναζιστικής ομάδας που ονομαζόταν Blood and Honour.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα τέλη του 2024, η Μάρλα άλλαξε την καταχώριση φύλου στα επίσημα έγγραφα από άνδρας σε γυναίκα και αλλαξε επίσης το μικρό της όνομα.

Η βάση γι’ αυτό ήταν ο Νόμος για την Αυτοδιάθεση της Γερμανίας, ο οποίος μόλις είχε τεθεί σε ισχύ και ενίσχυσε τα δικαιώματα των τρανς ατόμων. Ο Νόμος επιτρέπει στους ανθρώπους να αλλάζουν το φύλο και το μικρό τους όνομα μέσω απλής δήλωσης στο ληξιαρχείο, αντί για δικαστική απόφαση.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμφισβήτησαν τους σκοπούς που έγινε η αλλαγή αυτή.

«Αν η αλλαγή είναι σοβαρή, είναι αμφίβολο», έγραψε το Der Spiegel. «Η Λίμπιχ είναι γνωστή εδώ και χρόνια για τις ακροδεξιές της απόψεις και έχει επίσης κάνει ομοφοβικές δηλώσεις στο παρελθόν».

Η γυναίκα έχει κινηθεί νομικά εναντίον μέσων ενημέρωσης για ό,τι θεωρεί ψευδείς αναπαραστάσεις της ταυτότητας φύλου της.

Μια προσφυγή κατά του Spiegel στο Συμβούλιο Τύπου απορρίφθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο ως αβάσιμη. Το Spiegel ανέφερε ότι η επιστολή έλεγε πως είναι πιθανό η Liebich «να έκανε την αλλαγή του καθεστώτος πολιτικής κατάστασης κατά τρόπο καταχρηστικό, προκειμένου να προκαλέσει και να φέρει σε δύσκολη θέση το κράτος».

Η Μάρλα-Σβένια Λίμπιχ πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει την ποινή φυλάκισής της.

Ο Εισαγγελέας Εφετών στη Χάλλε, Ντένις Τσερνότα, δήλωσε στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα MDR στη Σαξονία-Άνχαλτ ότι η τρανς γυναίκα θα εκτίσει την ποινή της στις γυναικείες φυλακές του Κέμνιτς.

Η ίδια η Liebich το επιβεβαίωσε σε ανάρτηση στο X. «Θα ξεκινήσω την ποινή φυλάκισής μου όπως έχει προγραμματιστεί», είπε. «Στις 29 Αυγούστου 2025, στις 10 μ.μ., θα φτάσω στο σωφρονιστικό κατάστημα του Κέμνιτς με τις βαλίτσες μου».

Ο εισαγγελέας είπε ότι η σωφρονιστική διοίκηση θα αποφασίσει εάν η Λίμπιχ μπορεί να αποτελέσει απειλή για την ασφάλεια και την τάξη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη μεταφορά της σε άλλη φυλακή.

Στο μεταξύ, γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι έχασε πρόσφατα άλλη μια υπόθεση, εναντίον του δημοσιογράφου Julian Reichelt στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βερολίνου.

Ο Reichelt, αρχισυντάκτης του Nius, έγραψε στο X τον Ιούλιο: «Όποιος παρακολουθεί την κάλυψη σχετικά με τον νεοναζί Sven Liebich μπορεί να καταλήξει μόνο σε ένα συμπέρασμα: Η κυβέρνηση του συνασπισμού των φαναριών κατάφερε, μέσω νόμου, να εξαναγκάσει σχεδόν ολόκληρο το γερμανικό τοπίο των ΜΜΕ να λέει ανακρίβειες και να κάνει γελοία ψευδείς ισχυρισμούς. Ο Sven Liebich δεν είναι γυναίκα».

Η Die Welt ανέφερε ότι το Δεύτερο Αστικό Τμήμα του δικαστηρίου αποφάσισε να απορρίψει την αίτηση της Liebich για προσωρινή διαταγή, κρίνοντάς την αβάσιμη.