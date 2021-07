Κατόπιν εορτής και μετά το σάλο που προκλήθηκε στη Γερμανία, ο Άρμιν Λάσετ, ο διάδοχος της Άνγκελα Μέρκελ, ζητά συγγνώμη γιατί ενώ ο πρόεδρος της χώρας έκανε δηλώσεις για την εθνική καταστροφή με τους περισσότερους από 150 νεκρούς, εκείνος χασκογελούσε.

Με ανάρτηση στο Twitter, ο Άρμιν Λάσετ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας και διάδοχος της Άνγκελα Μέρκελ στην ηγεσία του CDU απολογήθηκε γιατί γελούσε ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ εξέφραζε τη θλίψη τους για τους νεκρούς από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Γερμανία.

«Ευχαριστώ τον Ομοσπονδιακό Πρόεδρο για την επίσκεψή του. Η μοίρα των πληγέντων αγγίζει τις καρδιές μας(…). Λυπάμαι εξίσου και για την εντύπωση που δημιουργήθηκε μέσω μιας συνομιλίας. Αυτό ήταν ακατάλληλο και λυπάμαι», έγραψε ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU).

Δείτε τη στιγμή που προκάλεσε οργή στη Γερμανία

Conservative chancellor candidate Armin Laschet has apologized following criticism online over him appearing to laugh in the background as German President Steinmeier gives somber statement on help for flooding victims. pic.twitter.com/5QZLuDVRsO