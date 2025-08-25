Κόσμος

Γερμανία: «Θα συμμετέχουμε στις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία για να μην τολμήσει ο Πούτιν να επιτεθεί ξανά»

Το Βερολίνο ξεκαθαρίζει την στάση του για σαφή και έμπρακτη υποστήριξη του Κιέβου μετά τις πρόσφατες συνομιλίες Τραμπ με Πούτιν και Ευρωπαίους ηγέτες
Ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπεϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο
Ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο στο Κίεβο / REUTERS / Thomas Peter

«Η Γερμανία θα συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία» ήταν το μήνυμα της επίσκεψης του Γερμανού αντικαγκελαρίου και υπουργού οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ κατά την διάρκεια της σημερινής (25.08.2025) επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Κίεβο.

Η Γερμανία θα συμμετάσχει στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία στο πλευρό των Ευρωπαίων εταίρων του, δήλωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά, ωστόσο διευκρίνισε ότι οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

«Το σημαντικό είναι, τελικά, να υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας που θα διασφαλίσουν ότι η Ουκρανία δεν θα δέχεται πλέον επίθεση και ότι ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν δεν θα τολμήσει πια να επιτεθεί στην Ουκρανία», εξήγησε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να ενισχυθεί ο ουκρανικός στρατός όπως και η παραγωγή όπλων στο εσωτερικό της Ουκρανίας.

Ο Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι ΜαρτσένκοΟ Γερμανός Αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ με τον Ουκρανό Υπουργό Οικονομικών Σέρχι Μαρτσένκο στο Κίεβο / REUTERS / Thomas Peter

Ο Κλίνγκμπαϊλ τόνισε ότι η Γερμανία «θα αναλάβει τις ευθύνες της» προσφέροντας εγγυήσεις ασφαλείας, όμως πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις δεν θα πρέπει να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή των Ουκρανών και ότι οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης πρέπει να ξεκινήσει με την κήρυξη εκεχειρίας.

«Συνεργάζομαι στενά με τον καγκελάριο για το πώς η Γερμανία μπορεί να υποστηρίξει την Ουκρανία σε μια ενδεχόμενη διαδικασία ειρήνευσης», σημείωσε επίσης ο Γερμανός αντικαγκελάριος, εξηγώντας ότι αυτό «αφορά την ουκρανική αλλά και την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Εξάλλου, ο Κλίνγκμπαϊλ κάλεσε τον Πούτιν να δείξει ενδιαφέρον για μια διαδικασία ειρήνευσης στον πιο φονικό πόλεμο που έχει ξεσπάσει στην Ευρώπη εδώ και 80 χρόνια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει για τον άμεσο τερματισμό της σύγκρουσης, όμως το Κίεβο και οι σύμμαχοί του ανησυχούν ότι ενδέχεται να επιδιώξει να συναφθεί συμφωνία ειρήνευσης με βάση τους όρους της Ρωσίας.

«Η μπάλα βρίσκεται πλέον στην πλευρά του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο Γερμανός αντικαγκελάριος. «Πιστεύω ότι μένει πολύς δρόμος ακόμη διότι δεν μπορώ να δω ακόμη τον Βλαντίμιρ Πούτιν να αλλάζει γνώμη, ξαφνικά να υποχωρεί, ξαφνικά να θέλει να διεξαγάγει πραγματικές, σοβαρές, βιώσιμες ειρηνευτικές συνομιλίες», κατέληξε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Μεταξύ των προτάσεων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα για τις εγγυήσεις που θα μπορούσαν να δοθούν στο Κίεβο έπειτα από μια ειρηνευτική συμφωνία, τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξαν την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο του «συνασπισμού των προθύμων».

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σε αυτή την αποστολή θα μπορούσε να συμμετάσχει και η Γερμανία, όμως είναι πιθανό να αντιμετωπίσει αντιδράσεις τόσο από το εσωτερικό της χώρας όσο και από το εξωτερικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Guardian: Πώς ο πρώην αρχηγός των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Ζαλούζνι «άδειασε» τον Τζέι Ντι Βανς
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί του μετά την αποτυχημένη συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, στις αρχές του χρόνου, αλλά ο Ζαλούζνι τον απέρριψε
Βαλέρι Ζαλούζνι 1
Ανάλυση CNN: Το επικίνδυνο στοίχημα Τραμπ με την οπλισμένη Εθνοφρουρά και η «επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στις ΗΠΑ»
Με την απειλή στρατιωτικής επέμβασης σε μεγάλες πόλεις, ο αμερικανός πρόεδρος δοκιμάζει τα όρια της εξουσίας του, συγκρούεται με τους Δημοκρατικούς και προκαλεί αντιδράσεις
Εθνοφρουρά ΗΠΑ 1
Σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά εντοπίστηκε η σορός του Τούρκου επιχειρηματία Χαλίτ Γιουκάι που πήγαινε στη Μύκονο
Τα ίχνη του είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από τη Γιάλοβα της Τουρκίας προς την Μύκονο - Τη σορό του εντόπισε μη επανδρωμένο υποβρύχιο ρομπότ
Ο Χαλίτ Γιουκάι
9
Newsit logo
Newsit logo