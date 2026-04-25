Τραμπ: «Δεν έχω σκεφτεί αν θα τερματίσει η εκεχειρία με το Ιράν» – Θα επιστρέψει ο Αραγτσί στο Πακιστάν

Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή μοιάζει πιο εύθραυστη από ποτέ, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε αδιέξοδο και το κλίμα να γίνεται ξανά τεταμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός για την πορεία των συνομιλιών με το Ιράν, την ώρα που οι επαφές έχουν ουσιαστικά «παγώσει».

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις γύρω από το Ιράν δημιουργούν νέα δεδομένα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώνει την αποστολή αντιπροσωπείας στο Πακιστάν και να στέλνει μήνυμα πως οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να κινηθούν χωρίς σαφές σχέδιο, εν μέσω αυξανόμενης αβεβαιότητας.

Η απόφαση αυτή ήρθε καθώς οι συνομιλίες δεν προχώρησαν, με τις αντιπροσωπείες τελικά να μην ταξιδεύουν στο Ισλαμαμπάντ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας έντασης. Παράλληλα, οι δύο πλευρές φαίνεται να επιστρέφουν σε πιο σκληρή ρητορική, με το κλίμα να επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο.

Στο μεταξύ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρέθηκε στο Πακιστάν, όπου είχε επαφές με αξιωματούχους και παρουσίασε τις θέσεις της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ωστόσο, αποχώρησε χωρίς να υπάρξει συνάντηση με Αμερικανούς εκπροσώπους.

Την ίδια ώρα, η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, καθώς το Ισραήλ προχώρησε σε νέα πολύνεκρα πλήγματα στον νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ απάντησε με εκτόξευση ρουκετών προς το βόρειο Ισραήλ, παρά την ισχύ της εκεχειρίας.

Τραμπ: Δεν θα πηγαίναμε στο Πακιστάν χωρίς σχέδιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν φύγει από την Ουάσινγκτον, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική αποστολή δεν θα ταξίδευε στο Πακιστάν «χωρίς σχέδιο», υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος για μια τόσο μεγάλη μετακίνηση χωρίς σαφές αποτέλεσμα.

Όπως εξήγησε, η ακύρωση οφείλεται και σε πρακτικούς λόγους, λέγοντας: «Πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι, διαρκεί πολύ, είναι πολύ ακριβό. Είμαι άνθρωπος που προσέχει πολύ τα έξοδα». Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν το πλεονέκτημα, αναφέροντας ότι έχουν «όλα τα χαρτιά», ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου, λέγοντας πως «μπορούν να μας καλέσουν όποτε θέλουν».

Ο ίδιος υπογράμμισε ακόμη: «Θα συνεργαστώ με όποιον χρειαστεί, αλλά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε δύο μέρες, να ταξιδεύουν οι άνθρωποι για 16, 17 ώρες, και δεν θα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο», δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε κινήσεις χωρίς ξεκάθαρη προοπτική και συμπλήρωσε ότι «δεν θα κάνουμε ταξίδι τόσων ωρών για να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που δεν τους έχουμε ξανακούσει».

We’re not going to be traveling 15–16 hours to have a meeting with people nobody has ever heard of. pic.twitter.com/tMRoyHITzO — Clash Report (@clashreport) April 25, 2026

Αναφερόμενος στις προτάσεις της Τεχεράνης, είπε ότι «πρόσφερε πολλά, αλλά όχι αρκετά», ενώ υποστήριξε ότι λίγο μετά την ακύρωση του ταξιδιού έλαβε νέα πρόταση: «Μας έδωσαν ένα έγγραφο που θα έπρεπε να ήταν καλύτερο, και αμέσως μόλις ακύρωσα το ταξίδι, μέσα σε 10 λεπτά, λάβαμε ένα νέο έγγραφο που ήταν πολύ καλύτερο». Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για λεπτομέρειες, επανέλαβε: «Προσέφεραν πολλά, αλλά όχι αρκετά», ενώ όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να τερματιστεί η εκεχειρία με το Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δεσμευτεί, απαντώντας: «Δεν το έχω καν σκεφτεί».

Trump: Uh, I haven’t even thought about it. pic.twitter.com/rRosJsJ9Tg — Clash Report (@clashreport) April 25, 2026

Ιράν: Ο Αραγτσί θα επιστρέψει στο Πακιστάν

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να επιστρέψει στο Πακιστάν, μετά την επίσκεψή του στο Ομάν και πριν μεταβεί στη Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος είναι να συνεχιστούν οι προσπάθειες διαμεσολάβησης.

Ωστόσο, η αρχική του επίσκεψη στο Ισλαμαμπάντ ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστική πρόοδο, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία ούτε σαφής εξέλιξη στις συνομιλίες με την πακιστανική ηγεσία, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον των διαπραγματεύσεων.