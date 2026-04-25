Τρόμος σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη: Έσπασε ιμάντας παιχνιδιού και τραυματίστηκαν 4 άτομα

Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Σεβίλλη, όταν έσπασε ιμάντας παιχνιδιού με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι.

Το ατύχημα στο λούνα παρκ στη Σεβίλλη έγινε το βράδυ της Παρασκευής (24/04/2026), όταν ο ιμάντας σε παιχνίδι έσπασε με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε μεταλλική κολόνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της πόλης, ένα καλώδιο σε παιχνίδι τύπου μπάντζι τζάμπινγκ έσπασε την ώρα που η κάψουλα, με δύο επιβάτες, βρισκόταν στον αέρα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη σε μεταλλική κολόνα και στη βάση της εγκατάστασης.

Μέσα στην κάψουλα βρίσκονταν δύο παιδιά, ενώ ακόμη δύο άτομα τραυματίστηκαν στο έδαφος από θραύσματα.

Όπως καταγράφεται και σε βίντεο, τα παιδιά παρέμειναν δεμένα στις θέσεις τους σε κατάσταση πανικού, με την κάψουλα να κρέμεται από ένα καλώδιο.

Cuatro heridos leves en el accidente de una atracción en la Feria de Sevilla



https://t.co/oRxKjLlykw pic.twitter.com/oIO5Mxwt6u — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 25, 2026

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Σύμφωνα με την εφημερίδα La Razón, οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινό κέντρο υγείας.