Γερμανοί πιλότοι παραδέχονται ότι κάνουν «power naps» την ώρα της πτήσης

Η ένωση των πιλότων ανέφερε ότι ορίζει πλέον τον «υπνάκο» ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη φάση της πτήσης»
Μία από τις καλύτερες δουλειές απ’ ότι φαίνεται για να μπορέσεις να ρίξεις και έναν γρήγορο υπνάκο και να μην σου πει και κανένας τίποτα είναι το να είσαι πιλότος. Ένα συνδικάτο Γερμανών πιλότων μάλιστα δήλωσε ότι τα «power naps», ή και μεγαλύτερης διάρκειας ύπνος, κατά τη διάρκεια των πτήσεων έχει γίνει μια «ανησυχητική πραγματικότητα» για τα μέλη του, καθώς όπως προειδοποίησε οι πιλότοι αρχίζουν και κουράζονται όλο και περισσότερο.

Η ένωση των Γερμανών πιλότων Vereinigung Cockpit δήλωσε ότι έκανε έρευνα σε περισσότερους από 900 πιλότους τις τελευταίες εβδομάδες, η οποία διαπίστωσε ότι το 93% αυτών παραδέχτηκε ότι κοιμόταν κατά τη διάρκεια πτήσης τους τελευταίους μήνες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Ενώ προειδοποίησε ότι η έρευνα «δεν ήταν αντιπροσωπευτική», το συνδικάτο ανέφερε ότι το 12% κοιμόταν σε κάθε πτήση, το 44% το έκανε τακτικά, το 33% κοιμόταν περιστασιακά, το 3% κοιμόταν μόνο μία φορά και το 7% δεν μπορούσε πλέον να μετρήσει πόσο συχνά κοιμόταν.

«Ο ύπνος έχει γίνει από καιρό ο κανόνας στα γερμανικά πιλοτήρια», δήλωσε η Katharina Dieseldorff, αντιπρόεδρος του συνδικάτου, το οποίο εκπροσωπεί 10.000 πιλότους, εργαζόμενους στο πιλοτήριο και εκπαιδευόμενους.

«Ένας σύντομος ύπνος δεν είναι από μόνος του πολύ σημαντικός. Αλλά ένα μόνιμα εξαντλημένο πλήρωμα πιλοτηρίου αποτελεί σημαντικό κίνδυνο».

Η ίδια είπε ότι οι ελλείψεις προσωπικού και η «αυξανόμενη επιχειρησιακή πίεση» έχουν επιδεινώσει την κατάσταση για τους πιλότους, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Το συνδικάτο ανέφερε ότι ορίζει πλέον τον «υπνάκο» ως «ελεγχόμενες φάσεις ανάπαυσης κατά τη φάση της πτήσης».

