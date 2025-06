Για «παρατεταμένα» χτυπήματα στο Ιράν προειδοποιεί ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού στην «πιο σύνθετη εκστρατεία της ιστορίας μας»

Ο αρχηγός στρατού του Ισραήλ (IDF), αντιστράτηγος Eyal Zamir, λέει ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να προετοιμαστούν για μια «παρατεταμένη εκστρατεία» κατά του Ιράν, προκειμένου να «εξαλείψουν μια απειλή αυτού του μεγέθους».

Σε μια δήλωση με βίντεο, ο αρχηγός του στρατού του Ισραήλ λέει ότι το Ιράν «οικοδομεί εδώ και χρόνια ένα σαφές σχέδιο για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ» και ότι τους τελευταίους μήνες, «το σχέδιο έφτασε στο σημείο χωρίς επιστροφή, όπου οι δυνατότητες έφτασαν σε επιχειρησιακή ικανότητα».

«Ξεκινήσαμε την εκστρατεία όταν το Ιράν κατείχε περίπου 2.500 πυραύλους εδάφους-εδάφους, με υψηλό ρυθμό παραγωγής, έτσι ώστε μέσα σε περίπου δύο χρόνια, αναμενόταν να κατέχει περίπου 8.000 πυραύλους», λέει.

Ο Zamir λέει ότι οι προσπάθειες του Ιράν για βαλλιστικούς πυραύλους, οι πληρεξούσιοι στη Μέση Ανατολή και οι πυρηνικές εξελίξεις, «μας ανάγκασαν να χτυπήσουμε και να δώσουμε ένα προληπτικό χτύπημα».

“Ο IDF δεν θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια να παρακολουθεί την εξέλιξη των απειλών. Στο πλαίσιο ενός αναδυόμενου δόγματος, θα δράσουμε προληπτικά και εκ των προτέρων για να αποτρέψουμε μια υπαρξιακή απειλή και να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση“, λέει.

Ο Zamir λέει ότι ο IDF «προετοιμάζεται για αυτή την επιχείρηση εδώ και χρόνια» και ότι ξεκίνησε «χάρη στη σύγκλιση των επιχειρησιακών και στρατηγικών συνθηκών».

«Αν καθυστερούσαμε, υπήρχε ο κίνδυνος να χάσουμε αυτές τις συνθήκες και να εισέλθουμε στην εκστρατεία στο μέλλον από θέση σαφώς μειονεκτική. Καταλάβαμε ότι η ιστορία δεν θα μας συγχωρούσε αν δεν ενεργούσαμε τώρα για να υπερασπιστούμε την ύπαρξη του εβραϊκού λαού στο κράτος του Ισραήλ», λέει.

The Chief of the General Staff: “To remove a threat of such magnitude, against such an enemy, we must be ready for a prolonged campaign. The IDF is prepared. Day by day, our freedom to operate is expanding, and the enemy’s is narrowing”



”Citizens of Israel, A week ago, I gave… pic.twitter.com/trxqqJO9bs