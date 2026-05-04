Σικάγο: «Ο ίδιος δικαστής άφησε τον δράστη 7 φορές ελεύθερο» λέει ο φίλος του ομογενή αστυνομικού που δολοφονήθηκε

O Τζον Μπαρθόλομιου
Θρήνος στο Σικάγο για τον ομογενή αστυνομικό Τζον Μπαρθόλομιου, που δολοφονήθηκε άγρια εν ώρα καθήκοντος από τον 26χρονο δράστη, Αλφόνσο Τάλεϊ.

Ο Αλέξης Στρατάκος, φίλος του αδικοχαμένο ομογενή αστυνομικού στο Σικάγο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως «ο Γιάννης ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Χάσαμε ένα παλληκάρι άδικα, πονάμε όλοι. Ήμαστε πληγωμένοι γιατί οι δικαστές άφησαν 7 φορές έξω από τη φυλακή τον άνθρωπο που τον σκότωσε».

Στο πένθος έχει βυθιστεί η ελληνική ομογένεια στο Σικάγο, καθώς εδώ και λίγες μέρες θρηνεί τον θάνατο του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου, ο οποίος δολοφονήθηκε εν ώρα καθήκοντος από τον 26χρονο δράστη, Αλφόνσο Τάλεϊ. 

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε νοσοκομείο του Σικάγο, όπου ο ομογενής στυνομικός συνόδευε τον δράστη που είχε συλληφθεί νωρίτερα για επίθεση σε εργαζόμενο καταστήματος, σύμφωνα με τον Εθνικό Κήρυκα.

Όπως περιέγραψε «μόλις πήγαν να τον βάλουν (σ.σ. τον 26χρονο δράστη) στο μαγνητικό τομογράφο, φώναξε η νοσοκόμα “πιστόλι” και πυροβόλησε τον Γιάννη μας».

Ο Αλφόνσο Τάλεϊ είχε βαρύ ποινικό παρελθόν που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων επίθεση σε αστυνομικό, ένοπλη ληστεία και κλοπές οχημάτων, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πάρει ναρκωτικά και αντιμετώπιζε δυσκολία στην αναπνοή.

«Ήταν άδικο αυτό που έγινε στο παλληκάρι, είχε ένα κοριτσάκι 3 ετών και άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της συζύγου του» κατέληξε ο κ. Στρατάκης για τον Τζον Μπαρθόλομιου.

