Νέα Υόρκη: Ελληνικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην Times Square και εντυπωσίασε τους τουρίστες

Μέχρι και στη Νέα Υόρκη έχει φτάσει ο αέρας της Κρήτης αφού ελληνικός χορευτικός σύλλογος χόρεψε πεντοζάλι στην Times Square.

Ο χορευτικός σύλλογος «μάγεψε» τους περαστικούς στην Times Square της Νέας Υόρκης με το πεντοζάλι και δημιούργησε κέφι, με τους τουρίστες να σταματούν για να παρακολουθήσουν το θέαμα.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboard και χόρεψαν, μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

Εντυπωσιακοί ρυθμοί και ακούσματα σκέπασαν την κεντρικότερη πλατεία των ΗΠΑ, με την Ελλάδα να…βρίσκεται παντού.