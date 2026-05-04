Τσακ Πατεράκης: Ο Έλληνας πίσω από την H&S Bakery – Η ιστορία του και το περιστατικό στο Νιου Τζέρσεϊ που τον έφερε στο προσκήνιο

Ένας Έλληνας που μπορεί να μην είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό της Ελλάδας, αλλά χαίρει μεγάλης αναγνώρισης στις ΗΠΑ, είναι ο Τσαρλς – ή «Τσακ» για τους φίλους του – Πατεράκης. Ένας Έλληνας ομογενής που έχτισε, μαζί με την οικογένειά του, μια από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις αρτοποιίας στην Αμερική και βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της επικαιρότητας, μετά από ένα ασυνήθιστο περιστατικό.

Το όνομα του Έλληνα ομογενή ήρθε ξανά στην επιφάνεια με αφορμή ένα αδιανόητο συμβάν που σημειώθηκε στις 3 Μαΐου 2026, στον εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ. Αεροσκάφος τύπου Boeing 767-400 της United Airlines, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, πέρασε πάνω από αυτοκινητόδρομο, χτύπησε φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού. Το φορτηγό ανήκε στην H&S Bakery – την εταιρεία της οικογένειας Πατεράκη.

Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο οδηγός στάθηκε τυχερός. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα και πήρε γρήγορα εξιτήριο. Ο ίδιος ο Πατεράκης έσπευσε να καθησυχάσει, δηλώνοντας ότι ο άνθρωπός του είναι «καλά» και φέρει μόνο μικρές εκδορές.

#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.



Ποιος είναι ο Τσακ Πατεράκης

Ο Charles «Chuck» Paterakis είναι αντιπρόεδρος Transportation & Logistics και συν-διευθυντής της H&S Bakery, μιας οικογενειακής επιχείρησης με έδρα τη Βαλτιμόρη, που έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο ιδιόκτητο αρτοποιό ποικιλιών στις ΗΠΑ. Ως ένας από τους τέσσερις γιους του ιδρυτή, Ιωάννη Πατεράκη του πρεσβύτερου, έχει αναλάβει την ευθύνη ενός τεράστιου δικτύου μεταφορών: περισσότερα από 400 φορτηγά διανομής και 200 τρακτέρ-ρυμουλκούμενα, που κινούν καθημερινά την «καρδιά» της εταιρείας.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Βαλτιμόρη, αποφοίτησε από το Loyola High School το 1978 και φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Towson. Πολύ νωρίς εντάχθηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διατήρηση της φήμης της H&S Bakery ως ενός αξιόπιστου και σταθερού ονόματος στον χώρο της αρτοποιίας για περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Αν και επιχειρηματικά επιτυχημένος, η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε το 2022, μέσα από μια πράξη που δεν είχε καμία σχέση με κέρδη – αλλά με ανθρωπιά.

Κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας που παρέλυσε την Interstate 95 στη Βιρτζίνια, εκατοντάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες. Όταν ένα ζευγάρι εντόπισε κοντά του ένα φορτηγό της εταιρείας και επικοινώνησε με την εξυπηρέτηση πελατών, ο ίδιος ο Πατεράκης απάντησε στο τηλέφωνο.

Η απόφασή του ήταν άμεση: έδωσε εντολή στον οδηγό να ανοίξει το φορτίο και να μοιράσει τα προϊόντα στους εγκλωβισμένους.

Ακολούθησε μια συγκινητική εικόνα: σχεδόν 600 καρβέλια ψωμί και δεκάδες συσκευασίες μοιράστηκαν σε περισσότερα από 50 αυτοκίνητα, σε οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους που είχαν μείνει χωρίς προμήθειες.

Η πράξη έγινε viral και χάρισε στον ίδιο και τον οδηγό τον τίτλο των «Ηρώων της πατρίδας», ενώ τιμήθηκαν και από τον κυβερνήτη του Μέριλαντ.

Ο ίδιος, μιλώντας για εκείνη τη στιγμή, το έθεσε απλά: η επιλογή ήταν να κάνει το σωστό.

Πέρα από τις επιχειρήσεις, ο Πατεράκης παραμένει βαθιά συνδεδεμένος με τις αξίες της προσφοράς και της κοινότητας. Μαζί με τη σύζυγό του Όλγα, στηρίζει ενεργά φιλανθρωπικές δράσεις, από την έρευνα για τις τροφικές αλλεργίες στο Johns Hopkins μέχρι οργανισμούς της ελληνορθόδοξης κοινότητας.

Ζουν στο Canton, περιτριγυρισμένοι από την οικογένειά τους – τα τρία παιδιά και τα εγγόνια τους – ενώ διατηρούν στενούς δεσμούς με την Ελλάδα, την οποία επισκέπτονται συχνά.