ΗΠΑ: Έφηβος κακοποίησε γατάκι μετά από ήττα σε παιχνίδι – Η μητέρα του τον ανάγκασε να καταστρέψει το PlayStation 5 του για τιμωρία

Ένα μάθημα που δεν ξεχάσει πήρε ένας έφηβος στις ΗΠΑ όταν ξέσπασε πάνω σε ένα γατάκι επειδή έχασε στο PlayStation. Η μητέρα του τον ανάγκασε να κάνει στην κονσόλα του ό,τι ακριβώς έκανε στο ανυπεράσπιστο ζώο για να παραδειγματιστεί και να μην επαναλάβει κάτι ανάλογο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο νεαρός, εξοργισμένος ύστερα από ήττα σε βιντεοπαιχνίδι στο PlayStation, ξέσπασε με βίαιο τρόπο σε ένα γατάκι μόλις τεσσάρων μηνών, το οποίο άρπαξε και πέταξε στο πολλές φορές πάτωμα. Το μικρό ζώο κατάφερε να επιβιώσει, ωστόσο υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.

In the US, a teen slammed a kitten onto the floor — his mother made him smash his own PS5



Angry after losing a game, the boy grabbed a 4-month-old kitten and threw it to the ground several times. The animal survived but suffered serious injuries.



The mother saw it on… pic.twitter.com/bZ83mzR9QB — NEXTA (@nexta_tv) May 3, 2026

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του σπιτιού και όταν η μητέρα του παιδιού είδε το βίντεο, αντέδρασε άμεσα. Τον έβγαλε έξω από το σπίτι, του έδωσε την κονσόλα του και του ζήτησε να την πετάξει στον δρόμο με τον ίδιο τρόπο που είχε φερθεί στο ζώο.

Ο έφηβος αναγκάστηκε να καταστρέψει ο ίδιος το PlayStation 5 του, επαναλαμβάνοντας την πράξη μέχρι η συσκευή να διαλυθεί.

Ένα σκληρό, αλλά διδακτικό μάθημα, που δεν θα ξεχάσει.