Κόσμος

Οκλαχόμα: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε κάμπινγκ – Τουλάχιστον 12 τραυματίες από τους πυροβολισμούς

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους
οκλαχόμα
Θύμα της επίθεσης στην Οκλαχόμα

Πανικός ξέσπασε κατά τη διάρκεια ενός πάρτι που γινόταν στη λίμνη του κάμπινγκ στην Οκλαχόμα Σίτι με τουλάχιστον 12 άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν την Κυριακή το βράδυ (3/5/2026).

Οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν γύρω στις 9 το βράδυ σε ένα κάμπινγκ κοντά στη λίμνη Arcadia, περίπου 13 μίλια βόρεια της Οκλαχόμα Σίτι, σε ένα πάρτι στο οποίο συμμετείχαν «νεαροί ενήλικες», σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας του Έντμοντ, Emily Ward.

Δεν υπάρχουν ακόμα ύποπτοι υπό κράτηση, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή για το κοινό, δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CNN.

Τρία άτομα νοσηλεύονταν στο Integris Health Edmond Hospital και εννέα άλλα βρίσκονταν στο Integris Health Baptist Medical Center στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομειακού συστήματος στο Associated Press.

«Αυτή είναι προφανώς μια πολύ τρομακτική κατάσταση και κατανοούμε την ανησυχία του κοινού και των εμπλεκομένων και εργαζόμαστε εξαιρετικά σκληρά για να βρούμε αυτούς τους υπόπτους και να βοηθήσουμε αυτά τα θύματα», δήλωσε η Ward στους δημοσιογράφους στο σημείο.

Αρχικά, η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 θύματα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία σε «διάφορες καταστάσεις», αλλά σημείωσε ότι ο αριθμός πιθανότατα θα αυξηθεί, επειδή ορισμένοι άνθρωποι πήγαν μόνοι τους σε νοσοκομεία.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

Η λίμνη Αρκάντια στην οποία έγινε περιστατικό βρίσκεται στο Έντμοντ, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων, και είναι ένας δημοφιλής προορισμός για πικνίκ, κατασκήνωση, ψάρεμα και θαλάσσια σπορ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις, ούτε έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για πιθανούς υπόπτους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
70
62
48
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Αυστρία: Απελάθηκαν τρεις Ρώσοι διπλωμάτες με την κατηγορία της κατασκοπείας – Η Μόσχα υπόσχεται αντίποινα
«Θεωρούμε την κίνηση εντελώς αδικαιολόγητη, υποκινούμενη αποκλειστικά από πολιτικούς λόγους και κατηγορηματικά απαράδεκτη» είπε η ρωσική πρεσβεία στη Βιέννη
Αυστριακός αστυνομικός
Newsit logo
Newsit logo