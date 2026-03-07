Κόσμος

Γιασάρ Γκιουλέρ: «Η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις στο Αιγαίο»

Υποστήριξε ότι το τουρκικό ναυτικό μπορεί να επιχειρεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική
Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ
Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ

Τον καθοριστικό ρόλο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας προβάλλει ξανά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στην εφημερίδα Πόστα υποστηρίζοντας ότι η ‘Αγκυρα αποτελεί αναντικατάστατο παράγοντα για τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας υπογράμμισε ότι, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες μεταξύ των συμμάχων, η Συμμαχία εξακολουθεί να λειτουργεί στη βάση της συλλογικής άμυνας και των κοινών δεσμεύσεων. Όπως σημείωσε, οι διαφορετικές προσεγγίσεις μπορούν να επιλυθούν μέσα από τους μηχανισμούς διαλόγου του ΝΑΤΟ, ενώ επισήμανε ότι οι ΗΠΑ ζητούν πλέον από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για την ασφάλεια της ηπείρου.

Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στις «διαφορές» στο Αιγαίο, υποστήριξε ότι η θέση της ‘Αγκυρας παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας ότι η Τουρκία δεν θα αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις που -κατά την τουρκική άποψη- θα περιορίσουν την πρόσβασή της στην ανοικτή θάλασσα και στον διεθνή εναέριο χώρο. Παράλληλα σημείωσε ότι δεν υπάρχει κάποια νέα αλλαγή στους κανόνες εμπλοκής για το 2026.

Ο Γκιουλέρ αναφέρθηκε και στις επιχειρησιακές δυνατότητες των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό ναυτικό μπορεί να επιχειρεί σε ένα ευρύ γεωγραφικό τόξο από τη Μεσόγειο έως τη Βαλτική, ενώ σημείωσε ότι η ‘Αγκυρα επενδύει σε νέες στρατιωτικές τεχνολογίες και προγράμματα, επισημαίνοντας ότι πέρα από τη «Γαλάζια Πατρίδα», η Τουρκία δίνει σημασία και στις έννοιες της «Κυβερνοπατρίδας» και της «Ουράνιας Πατρίδας», καθώς οι συγκρούσεις της νέας εποχής επεκτείνονται στον κυβερνοχώρο, στο διάστημα και στο πεδίο της πληροφορίας.

