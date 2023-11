Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν ότι δέχθηκε σφοδρή επίθεση η ανθρωπιστική αυτοκινητοπομπή τους χθες Σάββατο (18.11.2023) το πρωί ενώ μετέφεραν 137 ανθρώπους – εκ των οποίων οι 65 ήταν παιδιά – από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στα νότια της Γάζας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, η αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε στις 09:00 το πρωί του Σαββάτου από το νοσοκομείο Αλ Σίφα προς τα νότια της Γάζας, κατά τη διάρκεια της εκκένωσης της μεγαλύτερης μονάδας υγείας της περιοχής, μετά την πολιορκία του Ισραήλ.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι είχαν ενημερώσει τόσο το Ισραήλ όσο και τη Χαμάς ότι θα μετακινηθούν 137 άνθρωποι με 5 αυτοκίνητα – όλα με εμφανή διακριτικά των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ακόμα και στις οροφές των οχημάτων – και ακολούθησαν τη διαδρομή που υπέδειξε ο ισραηλινός στρατός.

Όταν έφτασαν στο τελευταίο σημείο ελέγχου, χρειάστηκε να μείνουν εκεί για πολλές ώρες, καθώς δεν τους επιτράπηκε να περάσουν. Όταν το προσωπικό των MSF άκουσε πυροβολισμούς, πήραν την απόφαση να γυρίσουν 7 χιλιόμετρα πίσω στις εγκαταστάσεις της ΜΚΟ για την ασφάλειά τους.

Όμως, την ώρα της επιστροφής, η αυτοκινητοπομπή δέχθηκε επίθεση. «Δύο από τα αυτοκίνητα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα χτυπήθηκαν σκόπιμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα μέλος της οικογένειας του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και να τραυματιστεί ένα άλλο», αναφέρουν οι MSF στην ανακοίνωσή τους.

