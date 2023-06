Ο άγριος εμφύλιος πόλεμος του Γιεβγκένι Πριγκόζιν με τη Ρωσία και δη τον άλλοτε «αδελφό» του, Βλαντίμιρ Πούτιν θυμίζει σε πολλά σημεία την ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης με τον Κάιν και τον Άβελ.

Οι δυο τους ήταν αδέλφια, αλλά τώρα ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, σήκωσε… μπαϊράκι κατά της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας και έστρεψε το όπλο του και τα όπλα της μισθοφορικής ομάδας του, Βάγκνερ, απέναντι στην χώρα του και κατά προέκταση απέναντι στον Βλαντίμιρ Πούτιν, με τον οποίο κάποτε ήταν «ένα».

Η ζωή του Γιεβγκένι Πριγκόζιν, πάντως, πάντα ήταν ανατρεπτική και φυσικά της βιβλίο της ζωή του έχει πολλά σκοτεινά κεφάλαια γεμάτα ίντριγκες και παρανομίες.

Γεννήθηκε μέσα στη φτώχεια και την ανέχεια, πουλούσε χοτ ντογκ για να έχει να πιάτο φαΐ στο τραπέζι και έφτασε να γίνει μεγιστάνας, αλλά να στήσει πέρα από μεγάλες επιχειρήσεις και μια μισθοφορική πολεμική μηχανή, την ομάδα Βάγκνερ, που ήταν στο πλευρό της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, αλλά τώρα στράφηκε εναντίον της σε έναν άγριο εμφύλιο.

Ο Γιεβγκένι Βικτόροβιτς Πριγκόζιν όπως είναι το πλήρες όνομά του γεννήθηκε την 1η Ιουνίου 1961 στο πάλαι ποτέ Λένινγκραντ της Σοβιετικής Ένωσης και τώρα Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Έχασε τον πατέρα του πολύ μικρός. Η μητέρας του έγινε μάνα και πατέρας μαζί και υποστήριζε τον ίδιο και την άρρωστη γιαγιά του με κάθε τρόπο, δουλεύοντας σε ένα τοπικό νοσοκομείο. Λίγο μετά η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε πάντως.

Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει σκιέρ αντοχής. Ο πατριός του, Σαμουήλ Ζαρκότι έγινε προπονητής του, ενώ πήγε και σε δημόσια σχολή για σκι, αλλά ποτέ δεν έκανε καριέρα στον αθλητισμό.

Τον Νοέμβριο του 1979, ο 18χρονος τότε Γεβγκένι Πριγκόζιν πιάστηκε να κλέβει και του επιβλήθηκε ποινή με αναστολή. Δεν έβαλε μυαλό όμως.

Το 1981, συνελήφθη ξανά να κλέβει και καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκιση για ληστεία, απάτη και εμπλοκή σε εγκλήματα. Αυτός και αρκετοί συνεργοί του καταδικάστηκαν για ληστείες διαμερισμάτων σε πολυτελείς γειτονιές. Του δόθηκε χάρη το 1988 και αφέθηκε τελικά ελεύθερος από τη φυλακή το 1990.

Μετά την αποφυλάκισή του από τις ρωσικές φυλακές, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έστησε μια υπαίθρια καντίνα με χοτ ντογκ και πουλούσε τα προϊόντα του στην υπαίθρια αγορά του Λένινγκραντ. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης άρχισε να βγάζει πολλά λεφτά. Λίγοι ξέρουν το πως το πέτυχε αυτό. Όλοι πάντως, συμφωνούν ότι δεν τα έβγαλε με τίμιο τρόπο.

Άρχισε να ιδρύει εταιρείες ή να μπαίνει μέτοχος σε αυτές. Παράλληλα άρχισε να ασχολείται και με τα καζίνο. Έγινε διευθύνων σύμβουλος της Spectrum CJSC, η οποία ίδρυσε τα πρώτα καζίνο στην Αγία Πετρούπολη. Τα σενάρια λένε ότι κάπου εκεί γνώρισε τον Βλαντιμίρ Πούτιν και έγινε έμπιστός του. Ο Ρώσος πρόεδρος ήταν στα 90΄s πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου για τα καζίνο και τα τυχερά παιχνίδια από το 1991.

Συγχρόνως μπήκε και σε άλλους χώρους, όπως οι κατασκευές, οι εξαγωγές. Το 1995 μπήκε δυναμικά στον χώρο της εστίασης. Άνοιξε εστιατόρια και εκεί άρχισε να γίνεται μεγιστάνας.

Το Ίδρυμα κατά της Διαφθοράς κατηγόρησε τον Γεβγκένι Πριγκόζιν για… βρώμικες επιχειρηματικές πρακτικές. Το 2017, υπολόγισαν την παράνομη περιουσία του να ξεπερνά το 1 δισ. ρούβλια.

Ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν ίδρυσε το 2014 την ομάδα μισθοφόρων Βάγκνερ, που δρα τώρα στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ρώσος ήξερε καλά το παιχνίδι με τις παραστρατιωτικές ομάδες. Όπως ήξερε και το παιχνίδι του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά καιρούς έχει οργανώσει τέτοιες ομάδες που έδρασαν σε διάφορες χώρες. Το 2018 ομάδα του είχε επιτεθεί σε κουρδικές δυνάμεις (υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ) στη Συρία.

Την ίδια χρονιά άνθρωποί του φέρονται να ευθύνονται για την δολοφονία τριών Ρώσων δημοσιογράφων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Οι δημοσιογράφοι ασκούσαν κριτική στην ομάδα του, αλλά και στη ρωσική κυβέρνηση.

Ο όμιλος Wagner ασχολείται και με την πολιτική και στελέχη του ήταν σύμβουλοι στις κυβερνήσεις πολλών χωρών ειδικά στην Αφρική, όπως η Μαδαγασκάρη, η Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Αγκόλα, η Σενεγάλη, η Ρουάντα, το Σουδάν, η Λιβύη, η Γουινέα, η Γουινέα – Μπισάου, η Ζάμπια , η Ζιμπάμπουε, η Κένυα, το Καμερούν, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Μοζαμβίκη, η Νιγηρία,το Τσαντ, το Νότιο Σουδάν και η Νότια Αφρική.

Η δράση του έφτασε ως τις ΗΠΑ, που τον έβαλαν πολλές φορές στο στόχαστρο και του επέβαλαν κυρώσεις. Ιδού κάποιες από τις αμερικανικές κυρώσεις που του επιβλήθηκαν:

Ο Ρώσος πάντως, δεν το έβαλε κάτω. Μάλιστα στις 7 Νοεμβρίου 2022 είπε ότι είχε παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές και θα συνεχίσει να παρεμβαίνει στο μέλλον.

Ο Πριγκόζιν είναι παντρεμένος με την φαρμακοποιό και επιχειρηματία, Λιούμποβ Βαλεντίνοβνα Πριγκόζινα. Το ζευγάρι έχει μια κόρη την Πωλίνα και έναν γιο, τον Πάβελ.

Πολλοί αποκαλούν στη Ρωσία τον Γιεβγκένι Πριγκόζιν με το παρατούκλι «σεφ του Πούτιν», λόγω της σχέσης που είχε με τον πρόεδρο της χώρας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά και της σχέσης του με την μαγειρική από τα εστιατόρια που είχε.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν τα έβαλε πολλές φορές με το ρωσικό υπουργείο άμυνα και δη τον υπουργό Σεργκέι Σοϊγκού. Τί τα έβαλε δηλαδή… Στόλιζε με πολλά… γαλλικά τον Σοϊγκού, αλλά και τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ.

Επίσης ανέβασε βίντεο μπροστά σε νεκρούς στρατιώτες της Βάγκνερ για να δείξει ότι στην ομάδα του δεν έστελναν πολεμοφόδια και οι άνδρες του πέθαιναν συνέχεια στα πεδία της μάχης στο Μπαχμούτ.

