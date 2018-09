Γιγάντιο τείχος στην έρημο της Σαχάρα για μην περνάνε οι μετανάστες στην Ευρώπη προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ!

Όπως αποκάλυψε ο Τζοζέπ Μπορέλ, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πως θεωρεί την πολιτική του για την ανοικοδόμηση ενός τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, ως ένα από τα πιο σπουδαία χαρτιά του για τους μετανάστες και τόλμησε να προτείνει στην ισπανική κυβέρνηση κάτι αντίστοιχο στη Σαχάρα, προκειμένου να αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη.

“Τα σύνορα της Σαχάρας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα από τα δικά μας σύνορα με το Μεξικό” δήλωσε, σύμφωνα με τον Μπορέλ, ο Αμερικλανός πρόεδρος, προφανώς αγνοώντας το μέγεθος της ερήμου.

Επίσης, η πρόταση αυτή είναι μάλλον ανεφάρμοστη, αφού στη Σαχάρα, η Ισπανία κατέχει μόνο δύο μικρούς θύλακες στη Βόρεια Αφρική – τη Θέουτα και τη Μελίγια – και ένα τέτοιο τείχος θα πρέπει να χτιστεί σε ξένο έδαφος.

Ο Μπορέλ είπε την ιστορία αυτή σε μια εκδήλωση στη Μαδρίτη αυτή την εβδομάδα, και φυσικά έγινε θέμα σε όλα τα ισπανικά ΜΜΕ.

“Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό μας μετέφερε ο υπουργός, αλλά δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια για τις παρατηρήσεις του”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Τζοζέπ Μπορέλ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πότε έγινε η συζήτηση αυτήν με τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πιστεύεται ότι έγινε τον Ιούνιο όταν ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον για την επίσκεψη του Βασιλιά και της Βασίλισσας της Ισπανίας στον Λευκό Οίκο.

Donald Trump suggests building a wall across the Sahara as a means to help solve the European migration crisis, according to Spain’s Foreign Minister Josep Borrell https://t.co/ErQ1n3hW4w

— Bloomberg Politics (@bpolitics) September 20, 2018