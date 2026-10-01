Κόσμος

Οι παγετώνες στην Ελβετία μειώνονται επικίνδυνα: Έχασαν πάνω από το 5% του όγκου τους το 2026

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με έναν χειμώνα με περιορισμένες χιονοπτώσεις και ένα καλοκαίρι με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
iStock
iStock
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Η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει χτυπήσει και τους παγετώνες στην Ελβετία που τα τελευταία χρόνια έχουν συρρικνωθεί.

Οι παγετώνες στην Ελβετία έχασαν σχεδόν 20% του όγκου τους σε πέντε χρόνια, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, έπειτα από νέα «καταστροφική» χρονιά, προειδοποιούν ειδικοί σε μελέτη που δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα.

Οι παγετώνες έχασαν ακόμη 5,5% του όγκου τους αυτή τη χρονιά, έπειτα από το θερμότερο καλοκαίρι στα χρονικά και χειμώνα φτωχό σε χιονοπτώσεις, σύμφωνα με το δίκτυο παρακολούθησης των παγετώνων της Ελβετίας (GLAMOS).

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με έναν χειμώνα με περιορισμένες χιονοπτώσεις και ένα καλοκαίρι με εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες.

Η απώλεια πάγου έχει επιταχυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μέσα στην τελευταία πενταετία, οι ελβετικοί παγετώνες έχουν χάσει σχεδόν το ένα πέμπτο του συνολικού όγκου τους, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για τα μελλοντικά αποθέματα νερού και την επιβίωση των παγετώνων της Ευρώπης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο παγετώνας Άλετς, ο μεγαλύτερος της Ελβετίας, ο οποίος σημείωσε φέτος τη μεγαλύτερη απώλεια πάγου από την έναρξη των μετρήσεων. Παράλληλα, ο παγετώνας Τσανφλερόν έχασε πάνω από τέσσερα μέτρα από το μέσο πάχος του. Συνολικά, εκτιμάται ότι από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο χάθηκαν περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια λίτρα νερού.

Η τήξη προσφέρει προσωρινά περισσότερο νερό τους θερινούς μήνες, όμως η συνεχής συρρίκνωση των παγετώνων περιορίζει σταδιακά αυτή τη συμβολή.

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