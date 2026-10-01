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Flydubai: Ο ήρωας ισραηλινός υδραυλικός, φανατικός της σειράς «Air Disasters» που κάθισε στη θέση του πιλότου

Ο πιλότος, ο υδραυλικός και ένας οδοντίατρος έσωσαν τους υπόλοιπους
O Yaniv Hayun με τον Νετανιάχου
GPO/Handout via REUTERS
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Τα στοιχεία που βλέπουν διαρκώς το φως της δημοσιότητας για την πτήση θρίλερ της Flydubai είναι πραγματικά απίστευτα. Μια σειρά συμπτώσεων αλλά και αντανακλαστικών έσωσαν τη ζωή 180 επιβατών της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.

Ένας από τους ανθρώπους που συνεχάρη ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου ήταν ένας υδραυλικός. Ο Γιανίβ Χαγιούν κατάφερε να μπει στο πιλοτήριο και στη συνέχεια «άρπαξε τον δράστη από πίσω, τον τράβηξε προς τα πίσω, κάθισε στη θέση του πιλότου και τράβηξε τον μοχλό ελέγχου προς το μέρος του, την ώρα που άλλοι επιβάτες ακινητοποιούσαν τον δράστη της πτήσης.

Σύμφωνα με το CNN, ο υδραυλικός εξήγησε ότι ήξερε τι έπρεπε να κάνει επειδή παρακολουθούσε συχνά την τηλεοπτική εκπομπή «Air Disasters», που ερευνά αεροπορικά ατυχήματα.

Η Flydubai ανακοίνωσε την αναστολή των πτήσεων της προς και από το Ισραήλ, για όσο διάστημα διαρκεί η έρευνα για το περιστατικό.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους και άλλοι επιβάτες περιέγραψαν τη βίαιη συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στο πιλοτήριο, πώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και πώς τελικά εξουδετερώθηκε ο συγκυβερνήτης.

«Το αεροπλάνο βρισκόταν πραγματικά στα πρόθυρα της συντριβής και μόνο χάρη (…) σε όλους όσοι ακινητοποίησαν τον συγκυβερνήτη» αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, δήλωσε η επιβάτης Μίριαμ Σίρα Οχαγιόν, μιλώντας από το Ταμπούκ.

«Ακούσαμε φωνές στο αεροπλάνο. Μετά άνοιξαν την πόρτα του πιλοτηρίου και είδαμε αίματα και ότι κάποιος είχε μαχαιρώσει τον πιλότο», δήλωσε μία άλλη επιβάτης μιλώντας στην ισραηλινή τηλεόραση.

Yaniv Hayun, one of the men who helped incapacitate the attacker on the FlyDubai aircraft bound for Israel from the United Arab Emirates, which was diverted to Saudi Arabia following an emergency signal, holds an Israeli flag after arriving at the Ben Gurion International Airport, in Lod, near Tel Aviv, Israel, September 30, 2026. REUTERS
Υποδοχή ήρωα για τον Yaniv Hayun REUTERS/Ammar Awad

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου Flightradar24, το αεροσκάφος έχασε ξαφνικά ύψος κατά τη διάρκεια της πτήσης, πέφτοντας από τα σχεδόν 34.000 πόδια στις 08:21 ώρα Ελλάδας σε λιγότερο από 17.000 πόδια ένα λεπτό αργότερα — μια πτώση της τάξης των 5.000 μέτρων.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε μέσα από το αεροπλάνο, ένας επιβάτης βιντεοσκοπεί τον εαυτό του με ματωμένο κεφάλι και ζητά βοήθεια. «Όποιος με ακούει, χρειαζόμαστε βοήθεια. Πρόκειται να προσγειωθούμε στην Ταμπούκ — προφανώς στη Σαουδική Αραβία. Μια άγνωστη περιοχή», λέει.

Συνήθως δεν επιτρέπονται οι απευθείας πτήσεις μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας —χώρες που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις—, παρόλο που το βασίλειο επιτρέπει από το 2022 τη χρήση του εναέριου χώρου του σε αεροσκάφη που εκτελούν πτήσεις προς ή από το Ισραήλ.

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