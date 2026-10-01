Πτήση Flydubai: Αυτός είναι ο ήρωας κυβερνήτης που έσωσε 174 επιβάτες – Ο λόγος που υπήρχαν εξτρά πιλότοι στο αεροπλάνο

Την φωτογραφία του ήρωα πιλότου που έσωσε τους 174 επιβάτες της πτήσης της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ.

Πρόκειται για τον Ινδό πιλότο της Flydubai, Σμιτ Ματσάρ, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τον συγκυβερνήτη κατά τη διάρκεια πτήσης. Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ τον χαρακτηρίζει ήρωα.

Παρά τα τραύματά του ο Ματσάρ μπόρεσε και άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα επιβάτες και μέλη του πληρώματος να επέμβουν και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.

Ο Ματσάρ που ήταν αιμόφυρτος κατάφερε με την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών του να πατήσει το κουμπί απασφάλισης στην πόρτα του πιλοτηρίου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Νετανιάχου, Ντόρον Σπίλμαν. Αυτό επέτρεψε στους επιβάτες και το πλήρωμα να αφοπλίσουν τον συγκυβερνήτη και να επιτρέψουν σε ένα δεύτερο ζευγάρι πιλότων της flydubai που επέβαιναν στο αεροσκάφος να προσγειώσει το αεροσκάφος στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

«Ήρωας» ο πιλότος – Το «ευχαριστώ» του Ισραήλ

Η φωτογραφία του Ματσάρ δημοσιεύτηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ στην πλατφόρμα X, συνοδευόμενη από μήνυμα που εξήρε τη δράση του.

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ήρωας.

Ο κυβερνήτης Smit Machchhar, Ινδός πιλότος της πτήσης FZ1073 της Flydubai, αντέδρασε όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι μέσα στο πιλοτήριο.

Παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς επιβάτες και μέλη του πληρώματος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να επέμβουν και να σώσουν όλους τους επιβάτες.

Μαζί, η εξαιρετική τους γενναιότητα έσωσε 174 ζωές.

Ινδός. Ισραηλινοί. Εμιρατινοί.

Διαφορετικές εθνικότητες. Μία συγκλονιστική πράξη θάρρους.

Ευχόμαστε στον κυβερνήτη Machchhar πλήρη και ταχεία ανάρρωση».

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Οι ηγεσίες Ισραήλ και Ινδίας αναφέρθηκαν στον Ινδό πιλότο ως ήρωα, μετά την αποτροπή της απόπειρας να καταρριφθεί το αεροσκάφος.

Ο Ματσάρ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Σαουδικής Αραβίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάστασή του είναι σταθερή. Η ινδική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία έχει επιβεβαιώσει ότι νοσηλεύεται στο Ταμπούκ και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με την οικογένειά του.

Σωτήρια η παρουσία εξτρά πιλότων

Η παρουσία εξτρά πιλότων στην πτήση φαίνεται πως αποδείχθηκε σωτήρια. Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, η παρουσία τεσσάρων πιλότων στο αεροσκάφος δεν σχετιζόταν με κάποια προειδοποίηση των μυστικών υπηρεσιών ή με συγκεκριμένη απειλή. Αντίθετα, επρόκειτο για μια προληπτική επιχειρησιακή επιλογή της αεροπορικής εταιρείας, λόγω της αυξημένης αστάθειας και των συνεχών αναταράξεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Un pasajero captura el momento aterrador dentro de un avión de Flydubai cuando el vuelo desciende repentinamente 17.000 pies en medio de un violento incidente entre pilotos. pic.twitter.com/B8fQVYXfvQ — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 30, 2026

Η πιθανότητα υποχρεωτικής παράκαμψης του εναέριου χώρου πάνω από περιοχές όπως το Κουβέιτ θα μπορούσε να προσθέσει από μία έως δύο ώρες στη διάρκεια του ταξιδιού. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αρχικό πλήρωμα θα κινδύνευε να υπερβεί το προβλεπόμενο όριο ωρών εργασίας και να μην είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την πτήση επιστροφής.

Έτσι, η απόφαση να επιβιβαστούν δύο επιπλέον χειριστές, η οποία αρχικά αποτελούσε μια καθαρά επιχειρησιακή πρόβλεψη, αποδείχθηκε κρίσιμη τη στιγμή της επίθεσης. Η παρουσία τους επέτρεψε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνέβαλε στην αποτροπή μιας πιθανής συντριβής, σώζοντας δεκάδες ανθρώπινες ζωές.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Το συμβάν εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Όπως προκύπτει από τις έως τώρα πληροφορίες, ο συγκυβερνήτης φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη, τραυματίζοντάς τον με μαχαίρι.

Αμέσως μετά, το αεροσκάφος παρουσίασε απότομη απώλεια ύψους, καθώς μέσα σε διάστημα μικρότερο των 30 δευτερολέπτων κατέβηκε περίπου 14.000 πόδια, δηλαδή σχεδόν 4.267 μέτρα.

Στο εσωτερικό του πιλοτηρίου επικρατούσαν δραματικές συνθήκες. Ο Ματσάρ, βαριά τραυματισμένος και γεμάτος αίματα, βρισκόταν στο πάτωμα, ωστόσο κατάφερε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό απασφάλισης και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η ενέργεια αυτή ήταν καθοριστική, καθώς έδωσε τη δυνατότητα σε επιβάτες και μέλη του πληρώματος να μπουν στο πιλοτήριο και να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.