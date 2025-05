Γκραν Κανάρια: Βίντεο από τη στιγμή που 18χρονος πέφτει νεκρός από πυρά της ισπανικής αστυνομίας στο αεροδρόμιο

Σκηνές τραγωδίας εκτυλίχθηκαν το περασμένο Σάββατο (17.05.2025) στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια. Ένας 18χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε μέλη της αστυνομίας της Ισπανίας, με αποτέλεσμα οι άνδρες να ανοίξουν πυρ και να τον σκοτώσουν στη μέση του δρόμου. Τη στιγμή της δολοφονίας, γύρω από τους αστυνομικούς και τον νεαρό, βρίσκονταν αθώοι τουρίστες που ούρλιαζαν και έτρεχαν να σωθούν.

Το θανατηφόρο επεισόδιο ανάμεσα στον νεαρό και τους αστυνομικούς έγινε όταν ο 18χρονος προσπάθησε να επιβιβαστεί σε πτήση στο αεροδρόμιο της Γκραν Κανάρια για να φτάσει στην πατρίδα του τη Γκάμπια, ενώ το το εισιτήριό του είχε ημερομηνία για άλλη ημέρα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ξέσπασε βίαια απέναντι στο προσωπικό ενώ όταν το μαχαίρι που κουβαλούσε στην τσάντα του, ενεργοποίησε τον ανιχνευτή μετάλλων. Τότε ο 18χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αναφέρει η Daily Mail.

Λίγο νωρίτερα ωστόσο, ένας οδηγός ταξί, κατήγγειλε στην αστυνομία πως ο 18χρονος του είχε επιτεθεί, με αποτέλεσμα δυνάμεις να σπεύσουν στο αεροδρόμιο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν αλλά ο 18χρονος επιχείρησε να τους επιτεθεί. Τότε οι αρχές τον πυροβόλησαν 5 φορές με αποτέλεσμα η μία από τις σφαίρες να τον πετύχει στον λαιμό.

Σε βίντεο ντοκουμέντα που βγήκαν στη δημοσιότητα, φαίνεται η στιγμή που ο δράστης δέχεται τις σφαίρες.

Λίγο νωρίτερα ο 18χρονος ορμάει πάνω στους αστυνομικούς ενώ στη συνέχεια τρέχει κατά των τουριστών.

Οι αστυνομικοί τότε σηκώνουν τα όπλα και τον πυροβολούν.

Δείτε τα βίντεο ντοκουμέντα:

Violent incident at Gran Canaria Airport



A police officer fatally shot an immigrant who allegedly attempted to attack with a knife pic.twitter.com/aYpjIBHlVC