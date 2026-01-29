Γροιλανδία: Άνδρας προσπάθησε να υψώσει σημαία των ΗΠΑ έξω από πολιτιστικό κέντρο στο Νουούκ

Σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να έχει αφοσιωθεί στο στόχο του να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ, μία προκλητική κίνηση ενός άνδρα στο κέντρο την πρωτεύουσας δημιούργησε πολλές αντιδράσεις. Εκείνος, όπως φαίνεται σε βίντεο, επιχείρησε να υψώσει την σημαία των ΗΠΑ στο Νουούκ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Δανίας, ένα άτομο επιχείρησε να υψώσει την αμερικανική σημαία των ΗΠΑ στο Νουούκ την περασμένη Τετάρτη (28/1/2026), έξω από ένα πολιτιστικό κέντρο της Γροιλανδίας, όπως επιβεβαίωσε και η αστυνομία της Γροιλανδίας στο TV 2.

Βέβαια οι κάτοικοι της πρωτεύουσας είδαν τον άνδρα με τη σημαία και κατάλαβαν τι προσπαθούσε να κάνει γι’ αυτό και πολλοί επενέβησαν και τον σταμάτησαν.

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο που ο άνδρας προσπάθησε να υψώσει τη σημαία, αφότου οι πολίτες είχαν καταφέρει να σταματήσουν τον άνδρα. Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν την υπόθεση.

Η απόπειρα του άνδρα αυτή τράβηξε την προσοχή, καθώς η ανύψωση ξένων εθνικών σημαιών, εκτός επίσημων διπλωματικών ή τελετουργικών περιστάσεων, είναι ασυνήθιστη στο Νουούκ.

This guy attempted to raise the American flag in front of the cultural center in Nuuk. The flagpoles belong to the cultural center.

Fortunately, he was stopped in time by the staff.

If you do not respect our values, why are you in Nuuk?!



: Angunnguaq Hammond – Facebook pic.twitter.com/kuciL20rXP — Orla Joelsen (@OJoelsen) January 28, 2026

Τέτοιες πράξεις μπορεί να έχουν συμβολικό ή πολιτικό νόημα.