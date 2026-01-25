Κόσμος

Γροιλανδία: Βλάβη σε καλώδιο ηλεκτροδότησης λόγω κακοκαιρίας προκάλεσε το «μυστηριώδες» black out στο Νουούκ

Οι Γροιλανδοί είναι συνηθισμένοι σε διακοπές του ηλεκτρικού, οι οποίες συχνά οφείλονται στο βαρύ χειμώνα εξαιτίας και προκαλεί ζημιές στο καλώδιο υψηλής τάσης
Η ηλεκτρική ενέργεια έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Σαββάτου
Η ηλεκτρική ενέργεια έχει διακοπεί στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νουούκ, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Σαββάτου / Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS

 Αποκαταστάθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (25.01.2026) η ηλεκτροδότηση στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, μετά το «black out» λόγω καταιγίδας που προκάλεσε ζημιά σε καλώδιο υψηλής τάσης αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση.

Η ηλεκτροδότηση διακόπηκε ξαφνικά αργά χθες το βράδυ σε όλο το Νούουκ, στην Γροιλανδία. Όχι μόνο ο φωτισμός των διαμερισμάτων αλλά και τα φώτα των δρόμων σε όλη την πόλη έσβησαν ταυτόχρονα, βυθίζοντας το κέντρο της πόλης αλλά στο σκοτάδι μέσα σε λίγα λεπτά και ταλαιπωρόντας πάνω από και πάνω από 20.000 πολίτες. 

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Nukissiorfiit, η οποία εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση του Νούουκ από τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Μπούκσεφιορδ, νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε πως η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γύρω στις 4:30 π.μ. (08:30 ώρα Ελλάδας).

«Όλη η πόλη τροφοδοτείται τώρα και πάλι με ηλεκτρικό, νερό και θέρμανση», ανέφερε η εταιρεία σήμερα στις 04:35 στη σελίδα της στο Facebook.

Οι Γροιλανδοί είναι συνηθισμένοι σε διακοπές του ηλεκτρικού, οι οποίες συχνά οφείλονται στο δριμύ χειμώνα εξαιτίας του οποίου προκαλούνται ζημιές στο καλώδιο υψηλής τάσης, που περνάει από κακοτράχαλο έδαφος και εκτείνεται σε δύο φιόρδ.

Άνθρωποι κάθονται σε ένα μπαρ κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος σε ολόκληρη την πόλη, η οποία, σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit, προκλήθηκε από ατύχημα, στο Νουούκ
Άνθρωποι κάθονται σε ένα μπαρ κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος σε ολόκληρη την πόλη, η οποία, σύμφωνα με τον τοπικό πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας Nukissiorfiit, προκλήθηκε από ατύχημα, στο Νουούκ / REUTERS/Marko Djurica

Τρεις ημέρες πριν από τη βλάβη, η κυβέρνηση είχε επικαιροποιήσει τις συστάσεις ετοιμότητας προς τους πολίτες, συμβουλεύοντάς τους μεταξύ άλλων να έχουν στο σπίτι νερό και τρόφιμα για πέντε ημέρες, μετά την ένταση σχετικά με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ αυτό το αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Ο Τραμπ αργότερα υποχώρησε μετά τη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, λέγοντας ότι είχαν καταλήξει σε μια «συμφωνία-πλαίσιο» σχετικά με το νησί της Αρκτικής.

Ο Τραμπ «τα μάζεψε» με την απειλή δασμών εναντίον Ευρωπαίων συμμάχων

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρησιμοποιήσουν βία για να επιδιώξουν τη φιλοδοξία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία και αργότερα απέσυρε την απειλή επιπρόσθετων δασμών εναντίον ορισμένων από τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον και των συναδέλφων μελών του ΝΑΤΟ για το θέμα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News Business την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με Ευρωπαίους αξιωματούχους για να εγγυηθεί την «πλήρη πρόσβαση» των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γροιλανδία.

«Εννοώ, μιλάμε για, πραγματικά διαπραγματευόμαστε τώρα, τις λεπτομέρειες, αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», είπε.

