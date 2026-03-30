Guardian: Το Ιράν θα είναι το Βατερλό του Τραμπ και η κατάρριψη του μύθου του

Για διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν κάνει λόγο ο «Guardian». Όπως επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα σε άρθρο της τη Δευτέρα (30.03.2026), η πολιτική του απέναντι στην Τεχεράνη προσκρούει σε τοίχο.

Όπως σημειώνει ο «Guardian», ο πόλεμος με το Ιράν μετατρέπεται στην απόλυτη δοκιμασία μίας λειτουργικής αρχής που καθοδηγεί τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ και δεκαετίες: «κατασκευάζεις ένα αφήγημα, το παρουσιάζεις ως αληθινό και αναγκάζεις αδιάκοπα τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό».

«Ας πω ότι κερδίσαμε», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σε συγκέντρωση στο Κεντάκι στις 11 Μαρτίου. «Νομίζω ότι κερδίσαμε», είπε στον κήπο του Λευκού Οίκου στις 20 Μαρτίου. «Κερδίσαμε αυτόν τον πόλεμο», είπε στο Οβάλ Γραφείο στις 24 Μαρτίου. «Κερδίζουμε τόσα χρήματα», ανέφερε σ’ ένα δείπνο για συγκέντρωση χρημάτων στις 25 Μαρτίου.

Ο Τραμπ συνεχίζει να διακηρύσσει τη νίκη του στο Ιράν. Αλλά το γεγονός ότι το επαναλαμβάνει συνεχώς, δεν σημαίνει ότι έχει συμβεί κιόλας. Ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη Μέση Ανατολή αποτελεί ιστορική επιτυχία, ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει μία σύγκρουση που συνεχώς επεκτείνεται, απειλώντας να προκαλέσει χάος στην παγκόσμια οικονομία.

Η αρχή που οδηγεί τον Τραμπ

Η αρχή «κατασκευάζεις ένα αφήγημα, το παρουσιάζεις ως αληθινό και αναγκάζεις αδιάκοπα τον κόσμο να υποταχθεί σε αυτό» έχει αποδειχθεί αποτελεσματική στα γραφεία των επιχειρήσεών του, στα τηλεοπτικά ριάλιτι, ακόμη και στην καρδιά της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.

Όμως στο Ιράν, η «υπερβολή αλήθειας» του Τραμπ συγκρούεται με την πραγματική αλήθεια. Το εργαλεία διαστρέβλωσης της πραγματικότητας που χρησιμοποιεί έχουν προσκρούσει σε έναν τσιμεντένιο τοίχο.

Ο Τραμπ έχει ζήσει μία ζωή που τον έχει γεμίσει αυτοπεποίθηση. Μεγάλωσε σε ένα προνομιούχο προάστιο της Νέας Υόρκης, όπου ο πατέρας του Φρεντ, ένας πλούσιος κατασκευαστής ακινήτων, λέγεται ότι τον δίδαξε να μην ζητά ποτέ συγγνώμη, ούτε να δείχνει αδυναμία.

Τις Κυριακές τις περνούσε σε μια εκκλησία όπου ιερέας ήταν ο Νόρμαν Βίνσεντ Πιλ, συγγραφέας του μπεστ σέλερ «Η Δύναμη της Θετικής Σκέψης», με οδηγίες όπως: «διατυπώστε και χαράξτε ανεξίτηλα στο μυαλό σας μια νοητική εικόνα του εαυτού σας ως επιτυχημένου. Κρατήστε αυτή την εικόνα επίμονα. Ποτέ μην την αφήσετε να ξεθωριάσει. Το μυαλό σας θα επιδιώξει να αναπτύξει την εικόνα… Μην δημιουργείτε εμπόδια στη φαντασία σας».

Η Γκουέντα Μπλερ, βιογράφος του Τραμπ, είπε: «Όταν ήταν στο λύκειο, στη στρατιωτική ακαδημία, είχε ήδη πει στον συγκάτοικό του ότι ο στόχος του ήταν να γίνει διάσημος. Και κατάλαβε ότι όταν είσαι διάσημος, έχεις τη δυνατότητα να παραμορφώσεις την πραγματικότητα».

Η προσέγγιση αυτή καθοδήγησε τον Τραμπ καθώς ξεκινούσε την οικογενειακή επιχείρηση. Άνοιξε ξενοδοχεία και καζίνο και ήταν διαβόητος για τις υπερβολές που πρόσθετε στις κατασκευές του. Διαφήμισε το «Ταζ Μαχάλ» που έχτισε στο Ατλάντικ Σίτι ως το «όγδοο θαύμα του κόσμου» και υποσχέθηκε στις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές ότι θα ήταν μια πραγματική «αγελάδα μετρητών». Ένα χρόνο μετά, το κτίριο υπέβαλε αίτηση πτώχευσης.

Στην πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις του Τραμπ χρεοκόπησαν έξι φορές, αν και ο ίδιος δεν κήρυξε ποτέ προσωπική πτώχευση. Εν τω μεταξύ, εδραίωσε τη φήμη του παρουσιάζοντας το ριάλιτι σόου «The Apprentice» και μπήκε στην πολιτική με το ψέμα ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε γεννηθεί στο εξωτερικό. Οι ψευδείς ισχυρισμοί του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2016 – ότι το Μεξικό θα πλήρωνε για ένα τείχος στα σύνορα, για παράδειγμα – δεν αποδείχθηκαν εμπόδιο για τη νίκη του.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας, ο Τραμπ έκανε περισσότερους από 30.000 ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς, σύμφωνα με καταμέτρηση της «Washington Post». Ξανά και ξανά, δημιουργούσε τη δική του εναλλακτική πραγματικότητα. Όμως η στρατηγική του ηττήθηκε όταν οι ΗΠΑ επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και προκλήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες θάνατοι.

Ο Τραμπ έχασε τις εκλογές του 2020, όμως επέμενε, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, ότι οι εκλογές ήταν «στημένες» εναντίον του. Εκατομμύρια υποστηρικτές του τον πίστεψαν. Ένα πλήθος υποστηρικτών του λεηλάτησε το Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 σε μια προσπάθεια να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, χαρακτήρισε αυτό το πλήθος «πατριώτες ήρωες» που συσπειρώθηκαν για την υπεράσπιση της δημοκρατίας και τους έδωσε χάρη την πρώτη μέρα που επέστρεψε στην εξουσία.

Ο Τραμπ χρησιμοποιεί επίσης επανειλημμένα έναν ανεστραμμένο καθρέφτη της πραγματικότητας, παρουσιάζοντας τις ποινικές έρευνες εναντίον του ως κυνήγι μαγισσών και κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι εργαλειοποιούν το υπουργείο Δικαιοσύνης, ακόμη και όταν ο ίδιος διέταξε τον γενικό εισαγγελέα να ασκήσει διώξεις στους πολιτικούς του αντιπάλους.

«Ο πόλεμος με το Ιράν το Βατερλό του Τραμπ»

Όμως, έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ βρίσκεται σε μπελάδες. Έχει ήδη κοστίσει τις ζωές 13 Αμερικανών και δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστα σημάδια ότι το ιρανικό καθεστώς χάνει την κυριαρχία του. Αντ’ αυτού, όπως προέβλεπαν πολλοί αναλυτές, η Τεχεράνη προκάλεσε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση μπλοκάροντας τα Στενά του Ορμούζ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς ψηφοφόρους και μια χερσαία εισβολή θα έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα.

Χωρίς να υπάρχει μια προφανής στρατηγική εξόδου, ο πόλεμος στον Κόλπο είναι μια σύγκρουση με θανάσιμες γεωπολιτικές συνέπειες. Ο Τζόελ Ρούμπιν, πρώην αναπληρωτής βοηθός υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζει ότι η πίστη του Τραμπ στην πνευματική του υπεροχή παρερμηνεύει θεμελιωδώς τους μηχανισμούς του πολέμου: «Ο Τραμπ σαφώς πιστεύει πραγματικά στη δύναμη του να ελέγχει τα γεγονότα και να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τα γεγονότα».

«Το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι οι Ιρανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να υποκύψουν σε αυτό το αφήγημα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κερδίσεις πολέμους και να τερματίσεις πολέμους μέσω της βίας των όπλων ή της διπλωματίας οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επιθυμία μας ότι η άλλη πλευρά θα κάνει ό,τι θέλουμε».

Ο Λάρι Τζέικομπς, διευθυντής του Κέντρου Μελέτης Πολιτικής και Διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, θεωρεί ότι «το Ιράν θα είναι το Βατερλό του Τραμπ, η κατάρριψη του μύθου του. Οι υποστηρικτές του επαινούν το ένστικτό του και το αυτοσχεδιαστικό του στυλ, αλλά η άλλη ερμηνεία είναι ότι δεν ξέρει τι κάνει, ότι δεν έχει φροντίσει να διερευνήσει τις καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του και έτσι βυθίζεται όλο και πιο βαθιά σε ένα τέλμα».

Ο Τζέικομπς προσθέτει: «Είτε είσαι στρατιωτικός είτε πολιτικός αναλυτής, είτε είσαι στο Δημοκρατικό είτε στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, υπάρχει μια πραγματικότητα εδώ. Για τον Ντόναλντ Τραμπ έφτασε η στιγμή της αλήθειας. Το είδος της φανταστικής ζωής που έζησε και επικαλείται τις τελευταίες τέσσερις ή πέντε δεκαετίες έχει πλέον αποκαλυφθεί ότι είναι ένα θανατηφόρο δράμα. Θα κοστίσει τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, θα καταστρέψει την αμερικάνικη οικονομία και θα υποβαθμίσει τη θέση των ΗΠΑ στον κόσμο. Είναι μια φρικτή στιγμή».