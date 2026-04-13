H Μπρίτνεϊ Σπίαρς μπήκε σε κέντρο απεξάρτησης – Στο πλευρό της οι δύο γιοι της Σον Πρέστον και Τζέιντεν Τζέιμς

Σε κέντρο απεξάρτησης εισήχθη η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Μπρίτνεϊ Σπίαρς, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η 44χρονη τραγουδίστρια εισήχθη οικειοθελώς σε κέντρο απεξάρτησης, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως προσπάθεια επανεκκίνησης και αντιμετώπισης των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζει με τις καταχρήσεις.

Στο πλευρό της βρίσκονται και οι δύο γιοι της, ο Σον Πρέστον Φεντερλάιν και ο Τζέιντεν Τζέιμς Φεντερλάιν, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φεντερλάιν. Η στήριξή τους φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να παραμείνει προσηλωμένη στην προσπάθεια αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η σύλληψή της σημειώθηκε στις 5 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί στην Καλιφόρνια έλαβαν αναφορά για όχημα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς στην κομητεία Βεντούρα.

EXCLUSIVE: Britney Spears is in rehab for substance abuse … TMZ has learned.



Details HERE: https://t.co/MJxSDZj9uO pic.twitter.com/Z8dMdzFAmy — TMZ (@TMZ) April 12, 2026

Οι Αρχές εντόπισαν την ποπ σταρ η οποία υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και συνελήφθη ως ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η τραγουδίστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει από τη δισκογραφία, οδηγήθηκε σε τοπική φυλακή και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στις 23 Μαρτίου στο Γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Βεντούρα. Οι Αρχές αναμένεται να αποφασίσουν για την άσκηση κατηγοριών πριν από την προγραμματισμένη δικαστική ημερομηνία στις 4 Μαΐου.

Εκπρόσωπος της Σπίαρς είχε χαρακτηρίσει τις ενέργειές της «εντελώς αδικαιολόγητες», σημειώνοντας πως ενδεχομένως αποτελούν «το πρώτο βήμα για μια αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισέρχεται σε πρόγραμμα απεξάρτησης, ωστόσο στο παρελθόν οι προσπάθειες αυτές είχαν διακοπεί πρόωρα. Αυτή τη φορά, ωστόσο, όλα δείχνουν πως στόχος είναι μια πιο σταθερή και ουσιαστική αποκατάσταση, με πιθανή παραμονή μεγαλύτερης διάρκειας από τα συνηθισμένα προγράμματα των 30 ημερών.

Η τοποθεσία και τα στοιχεία του κέντρου παραμένουν άγνωστα, καθώς η τραγουδίστρια επιλέγει να κρατήσει χαμηλό προφίλ σε αυτή τη δύσκολη αλλά κρίσιμη περίοδο της ζωής της.

Τα τελευταία χρόνια, η ερμηνεύτρια του “Oops!… I Did It Again” έχει απομακρυνθεί από τη μουσική σκηνή, καθώς δεν έχει πραγματοποιήσει περιοδείες εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια, ούτε έχει κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ την τελευταία δεκαετία.

Το 2021 αποτέλεσε ορόσημο για τη ζωή της, καθώς ανέκτησε τον έλεγχο των προσωπικών και οικονομικών της υποθέσεων μετά τη λήξη της πολυσυζητημένης δικαστικής επιμέλειας που διήρκεσε σχεδόν 14 χρόνια. Δύο χρόνια αργότερα, κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία της με τίτλο «Η Γυναίκα μέσα Μου», η οποία σημείωσε μεγάλη εκδοτική επιτυχία.