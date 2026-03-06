Μπρίτνεΐ Σπίαρς: Μετά από μία ώρα καταδίωξης συνελήφθη η τραγουδίστρια – Βρέθηκαν και ναρκωτικά στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη χθεσινή (5/3/2026) σύλληψη της πασίγνωστης σταρ της ποπ μουσικής Μπρίτνεΐ Σπίαρς, αφού η ίδια φαίνεται ότι ενεπλάκη σε καταδίωξη από την αστυνομία για περίπου μία ώρα, πριν σταματήσει και συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η πληροφορία για την καταδίωξη της Μπρίτνεΐ Σπίαρς αποκαλύφθηκε από μια κλήση που έγινε στο 911 και που βρήκε η Daily Mail. Εκτός από την υποψία οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε και μια άγνωστη ουσία στο αυτοκίνητο της τραγουδίστριας, η οποία συμπεριλήφθηκε στην αναφορά σύλληψης.

Αυτή η ανακάλυψη καθώς και το γεγονός ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της California Highway Patrol (CHP), η 44χρονη ποπ σταρ φέρεται να εμφάνιζε σημάδια ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να τη σταματήσουν, κάνουν πολύ δύσκολη τη συνέχεια για την Μπρίτνεΐ Σπίαρς.

Η κλήση που οδήγησε στη σύλληψή της

Οι αρχές της Καλιφόρνια κινητοποιήθηκαν όταν το κέντρο επικοινωνιών της CHP στην κομητεία Ventura έλαβε κλήση για ένα μαύρο BMW 430i που οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο και υψηλή ταχύτητα στο νότιο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου US-101, κοντά στο Newbury Park της Καλιφόρνια.

Αστυνομικοί από την περιοχή Moorpark εντόπισαν το όχημα και προχώρησαν σε σήμα για στάση. Η καλλιτέχνιδα βγήκε στο τέλος από τον αυτοκινητόδρομο και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν μόνη μέσα στο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε σειρά τεστ στο σημείο, καθώς οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών.

Σύλληψη και εξετάσεις

Μετά τα τεστ, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη για παράβαση που αφορά οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε στις φυλακές Ventura County Main Jail περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης και αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, γύρω στις 6 το πρωί.

Οι αρχές τόνισαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων που θα δείξουν αν υπήρχαν ουσίες στον οργανισμό της.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, στο αυτοκίνητο της τραγουδίστριας φέρεται να εντοπίστηκε και άγνωστη ουσία, η οποία αναμένεται να συμπεριληφθεί στην επίσημη έκθεση σύλληψης. Η αστυνομία φέρεται επίσης να ζήτησε την παρουσία ειδικού αναγνώρισης ναρκωτικών, προκειμένου να αξιολογήσει αν η οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών.

Πηγές αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για αιμοληψία, ώστε να προσδιοριστεί το επίπεδο αλκοόλ στο αίμα της. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, με την πρώτη ακρόαση να έχει οριστεί για τις 4 Μαΐου.

Μετά το περιστατικό, εκπρόσωπος της τραγουδίστριας δήλωσε ότι πρόκειται για ένα «δυσάρεστο και αδικαιολόγητο συμβάν», τονίζοντας ότι η Σπίαρς σκοπεύει να συμμορφωθεί πλήρως με τον νόμο και να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να αντιμετωπίσει την κατάσταση.