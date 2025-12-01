H Μπριζίτ Μπαρντό καθησυχάζει τους θαυμαστές της μετά τη νοσηλεία της – «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου»

Μήνυμα αγάπης από την Μπριζίτ Μπαρντό μετά την νοσηλεία της σε νοσοκομείο στη Τουλόν της νότιας Γαλλίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδρύματος Μπαρντό, η 91χρονη σταρ του γαλλικού σινεμά ζητά από τους θαυμαστές της να μην ανησυχούν και να σεβαστούν την ιδιωτική της ζωή γιατί είναι στην περίοδο ανάρρωσης.

Όταν μαθεύτηκε πως η Μπριζίτ Μπαρντό μπήκε ξανά στο νοσοκομείο λίγες ημέρες μετά την επέμβαση που έκανε τον περασμένο Οκτώβριο, προκλήθηκε αναστάτωση στο ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτό, το ίδρυμα Μπαρντό προχώρησε σε ανακοίνωση θέλοντας να ηρεμήσει τους θαυμαστές της και να στείλει την αγάπη τους προς όλους.

«Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες η κ. Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: “Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας”», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η 91χρονη -πλέον- Μπριζίτ Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή στις δεκαετίες του 50 και του 60 από ταινίες όπως «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα». Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με το τραγούδι και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους.

Σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική τα χρόνια του ’70, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα και αφοσιώθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω ενός ιδρύματος που φέρει το όνομά της.