Κόσμος

Haaretz: Ο Νετανιάχου γνώριζε για την 7η Οκτωβρίου και δεν ενημέρωσε τις Αρχές

Το δημοσίευμα σημειώνει ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου η Shin Bet είχε λάβει ανάλογη προειδοποίηση
Ο Μπενιαμίν Νετανιαχου
Photo / AP Photo/Ohad Zwigenberg
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Περίπου 10 ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, φαίνεται πως είχε επικοινωνήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον είχε ενημερώσει σχετικά.

Σύμφωνα με σημερινό (8.9.2026) δημοσίευμα της εφημερίδας Haaretz, ο ηγέτης των Εμιράτων προειδοποίησε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου για σχεδιαζόμενη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση από τον ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, στο Ισραήλ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας 45 λεπτών στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023, ο μπιν Ζαγέντ επισήμανε πως μια τέτοια ενέργεια θα μπορούσε να επιφέρει εκτεταμένη αιματοχυσία, να διαταράξει την περιφερειακή σταθερότητα και να προκαλέσει ζημία στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Νετανιάχου αντέδρασε με αυτοσυγκράτηση, υποστηρίζοντας πως, βάσει δικής του εκτίμησης, η Χαμάς προσανατολιζόταν σε δράση στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια.

Επιπροσθέτως, αναφέρεται πως ο πρωθυπουργός δεν μετέφερε το περιεχόμενο της συνομιλίας στους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η στάση της Shin Bet και η διάψευση του Πρωθυπουργικού Γραφείου

Παράλληλα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι στα μέσα Σεπτεμβρίου η Shin Bet είχε λάβει ανάλογη προειδοποίηση. Ωστόσο, η υπηρεσία εκτίμησε πως αφορούσε την πιθανή μεταφορά της απαχθείσας ερευνήτριας Ελίζαμπεθ Τσέρκοφ από το Ιράκ στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Shin Bet εξέλαβε τις πληροφορίες ως ένδειξη μειωμένης αποτροπής, εισηγούμενη επιθετικά μέτρα ή ενίσχυση των δυνάμεων, αλλά η ειδική σύσκεψη που ακολούθησε ολοκληρώθηκε χωρίς λήψη απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι έχουν υπάρξει αναφορές και για προγενέστερη προειδοποίηση από τις αιγυπτιακές μυστικές υπηρεσίες προς τη Shin Bet, η οποία επίσης δεν αξιοποιήθηκε.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού απάντησε στα παραπάνω διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα: «Ολοκληρωτικά ψέματα! Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον Πρόεδρο των Εμιράτων κατά την εν λόγω περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν».

Πηγή: onalert.gr

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