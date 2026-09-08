Στην Ουκρανία η Αντζελίνα Τζολί, πήγε με τον 18χρονο γιο της σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο

Αιφνιδιαστική επίσκεψη σε λέσχη πυγμαχίας στο Χάρκοβο πραγματοποίησε η Αμερικανίδα ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί, στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου ταξιδιού της στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα η Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της χώρας και ο ιδιοκτήτης της λέσχης.

Σε φωτογραφία που ανήρτησε στα social media η Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας της Ουκρανίας φαίνονται η Αντζελίνα Τζολί και ο γιος της, ο Νοξ, 18 ετών, να ποζάρουν σε μια αίθουσα πυγμαχίας.

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«Η διάσημη ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί επισκέφθηκε τη λέσχη πυγμαχίας Spadkoïemets στο Χάρκοβο», σχολίασε η Εθνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας. «Ο γιος της Νοξ συμμετείχε σε προπόνηση muay thai μαζί με Ουκρανούς αμυντικούς», πρόσθεσε.

Ο ιδιοκτήτης της λέσχης, ο Πάβλο Τσίσκο, εξήγησε ότι «δεν είχε ιδέα» ότι ο άνθρωπος που είχε κλείσει την αίθουσα πυγμαχίας ήταν η Αντζελίνα Τζολί.

«Προς όλους όσοι με ρωτούν: δεν είναι φάρσα, ούτε τεχνητή νοημοσύνη. Έγινε εντελώς τυχαία: η Αντζελίνα Τζολί, προς μεγάλη μας χαρά, πέρασε από τη λέσχη μας», είπε σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram. «Μας συνεχάρη, είπε ότι της άρεσε η λέσχη μας κι εμείς την ευχαριστήσαμε. Ρώτησε τον γιο μου πόσο καιρό ασχολείται με το άθλημα», συνέχισε.

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Η Αμερικανίδα σταρ του κινηματογράφου είναι ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στο παρελθόν έχει επισκεφθεί τουλάχιστον άλλες δύο φορές την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Το Χάρκοβο, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και γίνεται τακτικά στόχος βομβαρδισμών.