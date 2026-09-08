35χρονη στη Βρετανία λιποθύμησε την ώρα που έκανε ελεύθερη πτώση – Άνοιξε το αλεξίπτωτό της λίγο πριν το έδαφος

Τυχερή μέσα στην ατυχία της στάθηκεμία 35χρονη κατά τη διάρκεια ελεύθερης πτώσης στην Αγγλία. Η Χόλι Γουίφεν έχασε τις αισθήσεις της πέφτοντας από ύψος 3.500 μέτρων με αποτέλεσμα να ανοίξει το αλεξίπτωτό της λίγα μέτρα πριν βρεθεί στο έδαφος. Κατάφερε να την γλιτώσει με κατάγματα στο πόδι και την σπονδυλική της στήλη.

Το βίντεο από την ελεύθερη πτώση και την αφρενάριστη πορεία της, στον ουρανό του Νότιγχαμ, στην Αγγλία κάνει ήδη τον γύρο του κόσμου. Η 35χρονη πήδηξε μαζί με 8 άτομα από το αεροσκάφος, πραγματοποιώντας οριζόντια βουτιά για να αναπτύξουν ταχύτητα.



Τη στιγμή ωστόσο που η 35χρονη άλλαζε θέση, ένας από τους υπόλοιπους αλεξιπτωτιστές την χτύπησε με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν κομμάτια εξοπλισμού και η ίδια να χάσει τις αισθήσεις της.

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Skydiver survives 10,000ft fall after being knocked out pic.twitter.com/uLBQDGQ9Ro — The Sun (@TheSun) September 7, 2026

Τότε η 35χρονη ξεκίνησε να πέφτει ανεξέλεγκτα από ύψος περίπου 3.500 μέτρων, ενώ η σύγκρουση σημειώθηκε με ταχύτητα περίπου 160 χιλιομέτρων την ώρα.



Η Sun μεταδίδει πως η ταχύτητα που ανέπτυξε έφτασε περίπου τα 240 χιλιόμετρα την ώρα.

Στα πλάνα διακρίβεται και η προσπάθεια των υπόλοιπων αλεξιπτωτιστών να σταματήσουν την πορεία της.

Ένας από αυτούς προσπάθησε να την αρπάξει, χωρίς να τα καταφέρνει.

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Η Χόλι Γουίφεν / Φωτογραφία από gofundme

Όταν έφτασε σε ύψος 300 μέτρων, η 35χρονη συνήλθε και τράβηξε το κορδόνι ενεργοποίησης του αλεξιπτώτου της, ενεργοποιώντας το εφεδρικό αλεξίπτωτο. Δευτερόλεπτα αργότερα ενεργοποιήθηκε και το δεύτερο εφεδρικό σύστημα ασφαλείας, καθώς οι αισθητήρες κατέγραψαν ότι η 35χρονη κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος.



Ο συνδυασμός των δύο αλεξίπτωτων μείωσε την ταχύτητά της ενώ το δέντρο όπου βρισκόταν στη μέση μιας τεράστιας έκτασης από ανοιχτά χωράφια μείωσε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και την παρέλαβε μεταφέροντάς την στο νοσοκομείο.

Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν μόνο κάταγμα στο αριστερό της πόδι και το κάταγμα στη σπονδυλική της στήλη.

Φωτογραφία από gofundme

Παρά την σοκαριστική εμπειρία που είχε, η 35χρονη σχεδιάζει ήδη την επόμενη ελεύθερη πτώση της.

«Αν δεν είχα πέσει πάνω στο δέντρο, θα είχα χτυπήσει στο έδαφος και δεν θα είχα καμία πιθανότητα επιβίωσης. Οι περισσότεροι δεν επιζούν από ατυχήματα σαν κι αυτό. Θέλω να επιστρέψω όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Παρόλα αυτά, γνωρίζοντας τι συνέβη και πόσο κοντά βρέθηκα στον θάνατο, νιώθω και λίγο νευρική», ανέφερε συγκινημένη.