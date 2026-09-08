Financial Times: Η μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ – Navy Seals εξουδετέρωναν νάρκες για 4 μήνες

Με μια άκρως μυστική αποστολή και μέσα σε περίπου 4 μήνες μια επίλεκτη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατάφερε να εξουδετερώσει νάρκες που είχαν τοποθετηθεί σε στρατηγικής σημασίας σημεία στα Στενά του Ορμούζ.

Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, σημειώνοντας ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν δύτες των Navy SEALs, drones και ειδικά υποβρύχια μέσα, ενώ σημαντικό μέρος των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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Η αποναρκοθέτηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιοχή, ενώ η παρουσία ναρκών στα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η ακριβής έκτασή της, έχει λειτουργήσει ως σημαντικός παράγοντας αποτροπής για τα εμπορικά πλοία.

Πώς εντόπιζαν τις νάρκες

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, οι αμερικανικές ομάδες επιχειρούσαν με μικρά σκάφη και χρησιμοποιούσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη για τον εντοπισμό των εκρηκτικών μηχανισμών.

Μεταξύ των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το Common Uncrewed Surface Vessel, ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που μπορεί να ρυμουλκεί συστήματα σόναρ.

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Τα ειδικά σόναρ διαθέτουν αισθητήρες υψηλής ανάλυσης που μπορούν να εντοπίζουν αντικείμενα στον βυθό, επιτρέποντας στις αμερικανικές δυνάμεις να ερευνούν μεγάλες θαλάσσιες περιοχές περιορίζοντας την έκθεση του προσωπικού στον κίνδυνο.

Ωστόσο, ο εντοπισμός μιας νάρκης δεν σήμαινε ότι η επιχείρηση είχε ολοκληρωθεί. «Συνήθως ακολουθεί ένας δύτης του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος πρέπει να μπει στο νερό, να πλησιάσει τη νάρκη και στη συνέχεια να τοποθετήσει πάνω της εκρηκτικό μηχανισμό και να την καταστρέψει», δήλωσε στους Financial Times ο Μπιλ Χάμπλετ, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος είχε υπηρετήσει στον Κόλπο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική δύναμη που χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή ήταν «πολύ μικρή και ελαφριά».

Ρομπότ για την καταστροφή των ναρκών

Εκτός από τους δύτες, οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα για την καταστροφή των ναρκών με εκρηκτικά.

Ο ειδικός σε θέματα αποναρκοθέτησης Μπράιαν Κλαρκ, του Hudson Institute, ανέφερε στους Financial Times ότι σε τέτοιες επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν συστήματα όπως το βρετανικό SeaFox ή το αμερικανικό AN/ASQ-235 Archerfish. Η διαδικασία, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα αργή.

Οι περίπου 80 νάρκες και η δήλωση Τραμπ

Τον Ιούνιο, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε αναφέρει ότι περίπου 80 νάρκες είχαν τοποθετηθεί σε κρίσιμες θαλάσσιες διαδρομές στα Στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «όλες οι νάρκες» στα διεθνή ύδατα των Στενών είχαν απομακρυνθεί ή καταστραφεί, θέση που επιβεβαίωσε ο αμερικανικός στρατός.

Η δήλωση προκάλεσε ερωτήματα, καθώς αμερικανικά πλοία που συνήθως χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις αντιμετώπισης ναρκών είχαν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης, βρεθεί εκτός της περιοχής του Κόλπου από τις αρχές Ιουνίου. Οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στη θάλασσα είναι ιδιαίτερα απαιτητικές ακόμη και σε συνθήκες ειρήνης.

Ναυτιλιακές εταιρείες και σύμβουλοι ασφαλείας εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για το νότιο τμήμα τα Στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, από το οποίο οι ΗΠΑ έχουν δηλώσει ότι καθοδηγούν εμπορικά πλοία.

Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το αν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές το σύνολο των Στενών. «Είναι δύσκολο να ξέρει κανείς τι να πιστέψει. Το Ιράν σίγουρα προσπαθεί να ναρκοθετήσει ξανά», δήλωσε ο Ίθαν Κόνελ, αναπληρωτής διευθυντής του Taiwan Security Monitor και ειδικός στις θαλάσσιες νάρκες.

Όπως σημείωσε, υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο κάποιες νάρκες να μην έχουν εντοπιστεί.

Η απειλή που κρατά μακριά τα πλοία

Ακόμη και η αβεβαιότητα σχετικά με την παρουσία ναρκών αρκεί για να επηρεάσει τις αποφάσεις των πλοιοκτητών και των ασφαλιστικών εταιρειών. Σύμφωνα με τους Financial Times, τα ασφάλιστρα για ένα τυπικό supertanker μπορούν να φτάσουν περίπου τα 10 εκατ. δολάρια, έως και δέκα φορές υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο.

Οι κίνδυνοι δεν περιορίζονται στις νάρκες, καθώς παραμένει η απειλή επιθέσεων με πυραύλους και drones. Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το Ιράν έχει ενημερωθεί πως οποιοδήποτε πλοίο ή σκάφος επιχειρήσει να τοποθετήσει νέες νάρκες «θα καταστραφεί άμεσα και συστηματικά».

Η Τεχεράνη έχει αμφισβητήσει τους αμερικανικούς ισχυρισμούς για την αποναρκοθέτηση. Ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καζέμ Γαριμπαμπαντί δήλωσε στα τέλη Αυγούστου ότι «κανείς εκτός από το Ιράν δεν γνωρίζει τη θέση αυτών των ναρκών».

Την ίδια ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα Στενά ήταν απαλλαγμένα από νάρκες, το Joint Maritime Information Center, που διευθύνεται από το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, προειδοποίησε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «συνεχής κίνδυνος από παρασυρόμενες ή μη καταγεγραμμένες νάρκες».

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν υποστηρίξει ότι τουλάχιστον δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους αναλυτές που επικαλούνται οι Financial Times, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές κάποια επίθεση σε πλοίο από νάρκη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.