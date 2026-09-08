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Μαϊάμι: Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της Amazon που συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι

Τα 400 μέτρα της μοιραίας πορείας του αεροσκάφους πριν παρασύρει και διαλύσει βαν και αυτοκίνητα
Αεροσκάφος
REUTERS/Marco Bello
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Βρέθηκαν την Κυριακή (06.09.2026) τα μαύρα κουτιά του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazonτο οποίο συνετρίβη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι. Οι αρχές ευελπιστούν να βρουν χρήσιμες απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ήταν την περασμένη Κυριακή, όταν τα social media κατακλύστηκαν με βίντεο που έδειχνε την σοκαριστική συντριβή του αεροσκάφους της Amazon, στο Μαϊάμι. Το εμπορευματικό αεροσκάφος φαίνεται να βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης, χτυπώντας αυτοκίνητα. Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 5.

Τα θύματα επέβαιναν σε βαν που μετέφερε 7 εργαζόμενους εταιρείας καθαρισμού με την οποία έχουν συμβάσεις αεροπορικές εταιρείες. Αφού το Boeing 767-300 που είχε μισθώσει η Amazon χτύπησε αρχικά το βαν μετά διέλυσε και SUV, διευκρίνισε η διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), η Τζένιφερ Χόμεντι.

Το αεροσκάφος έφτασε «περίπου 400 μέτρα» από την άσφαλτο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, τόνισε η επικεφαλής της NTSB, περιγράφοντας τον τόπο του δυστυχήματος με όρους όπως «απόλυτη καταστροφή», περιγράφοντας πως υπήρχαν «συντρίμμια παντού».

«Καταφέραμε να ανακτήσουμε τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου. Θα σταλούν απόψε, σε μερικές ώρες, στην έδρα της NTSB, όπου θα μπορέσουν να εξεταστούν και να καταφορτωθούν (σ.σ. τα δεδομένα που περιέχουν) αύριο (σήμερα Τρίτη)», ανέφερε ακόμη η Τζένιφερ Χόμεντι.

Σε ερώτηση για την ταχύτητα του αεροσκάφους τη στιγμή της προσγείωσης, η αξιωματούχος περιορίστηκε να πει πως οι ερευνητές διαθέτουν «δεδομένα, αλλά από διάφορες πηγές».

«Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά εξετάζοντας τον καταγραφέα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να πει περισσότερα σήμερα.

«Θα πάρουμε συνεντεύξεις από το πλήρωμα» του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο δυστύχημα, είπε ακόμη, όπως και από εκείνα άλλων δυο αεροσκαφών σε μικρή απόσταση όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

«Ο μοναδικός στόχος μας, ως υπηρεσία ασφαλείας, είναι αυτός: η ασφάλεια, να σώζουμε ζωές. Και αυτό σημαίνει πως οι συστάσεις μας πρέπει να εφαρμόζονται, αλλιώς θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση», τόνισε η κ. Χόμεντι.

Πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, που είχαν παγιδευτεί στο πιλοτήριο, καθώς οι κινητήρες του αεροπλάνου είχαν πάρει «φωτιά», διευκρίνισε προχθές Κυριακή αξιωματικός της υπηρεσίας.

Την πτήση εκτελούσε η εξειδικευμένη εταιρεία 21 Air, η οποία διαχειρίζεται διάφορα αεροσκάφη για λογαριασμό του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το δυστύχημα συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, που κατέγραψε χθες Δευτέρα σχεδόν 90 ακυρώσεις πτήσεων προς και από αυτό και 400 καθυστερήσεις αναχωρήσεων και αφίξεων, σύμφωνα με το FlightAware.

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