Μαϊάμι: Βρέθηκαν τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους της Amazon που συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι

Βρέθηκαν την Κυριακή (06.09.2026) τα μαύρα κουτιά του εμπορευματικού αεροσκάφους της Amazonτο οποίο συνετρίβη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι. Οι αρχές ευελπιστούν να βρουν χρήσιμες απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Ήταν την περασμένη Κυριακή, όταν τα social media κατακλύστηκαν με βίντεο που έδειχνε την σοκαριστική συντριβή του αεροσκάφους της Amazon, στο Μαϊάμι. Το εμπορευματικό αεροσκάφος φαίνεται να βγαίνει από τον διάδρομο προσγείωσης, χτυπώντας αυτοκίνητα. Από την σύγκρουση σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 5.

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Τα θύματα επέβαιναν σε βαν που μετέφερε 7 εργαζόμενους εταιρείας καθαρισμού με την οποία έχουν συμβάσεις αεροπορικές εταιρείες. Αφού το Boeing 767-300 που είχε μισθώσει η Amazon χτύπησε αρχικά το βαν μετά διέλυσε και SUV, διευκρίνισε η διευθύντρια της αμερικανικής υπηρεσίας ασφάλειας των μεταφορών (NTSB), η Τζένιφερ Χόμεντι.

Το αεροσκάφος έφτασε «περίπου 400 μέτρα» από την άσφαλτο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, τόνισε η επικεφαλής της NTSB, περιγράφοντας τον τόπο του δυστυχήματος με όρους όπως «απόλυτη καταστροφή», περιγράφοντας πως υπήρχαν «συντρίμμια παντού».

«Καταφέραμε να ανακτήσουμε τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον αποτυπωτή συνομιλιών πιλοτηρίου. Θα σταλούν απόψε, σε μερικές ώρες, στην έδρα της NTSB, όπου θα μπορέσουν να εξεταστούν και να καταφορτωθούν (σ.σ. τα δεδομένα που περιέχουν) αύριο (σήμερα Τρίτη)», ανέφερε ακόμη η Τζένιφερ Χόμεντι.

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Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Σε ερώτηση για την ταχύτητα του αεροσκάφους τη στιγμή της προσγείωσης, η αξιωματούχος περιορίστηκε να πει πως οι ερευνητές διαθέτουν «δεδομένα, αλλά από διάφορες πηγές».

«Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά εξετάζοντας τον καταγραφέα», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως ελπίζει ότι θα είναι σε θέση να πει περισσότερα σήμερα.

Atentos. Un avión de carga (con logotipo de Amazon) se estrelló hace minutos al salirse de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, informó la Administración Federal de Aviación (FAA). Varios autos resultaron involucrados.



El vuelo 7598 de Prime Air… pic.twitter.com/VZsKoUFbdX — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 6, 2026

«Θα πάρουμε συνεντεύξεις από το πλήρωμα» του αεροσκάφους που ενεπλάκη στο δυστύχημα, είπε ακόμη, όπως και από εκείνα άλλων δυο αεροσκαφών σε μικρή απόσταση όταν εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

«Ο μοναδικός στόχος μας, ως υπηρεσία ασφαλείας, είναι αυτός: η ασφάλεια, να σώζουμε ζωές. Και αυτό σημαίνει πως οι συστάσεις μας πρέπει να εφαρμόζονται, αλλιώς θα ξαναβρεθούμε στην ίδια κατάσταση», τόνισε η κ. Χόμεντι.

Un Boeing 767-300 de Amazon Prime Air se salió de la pista y se incendió este domingo en el Aeropuerto Internacional de #Miami.



El vuelo 2I7598, operado por 21 Air, cubría la ruta San Juan, Puerto Rico–Miami. La aeronave cruzó una carretera y terminó en un campo cercano a… pic.twitter.com/hgQ6httz7S — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) September 6, 2026

Πυροσβέστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, που είχαν παγιδευτεί στο πιλοτήριο, καθώς οι κινητήρες του αεροπλάνου είχαν πάρει «φωτιά», διευκρίνισε προχθές Κυριακή αξιωματικός της υπηρεσίας.

Την πτήση εκτελούσε η εξειδικευμένη εταιρεία 21 Air, η οποία διαχειρίζεται διάφορα αεροσκάφη για λογαριασμό του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου.

BREAKING: Amazon Prime Air 767 overran runway at MIA, stopped near Tesla lot (incl. Cybercabs).

Multiple injuries, deaths possible.pic.twitter.com/6BwPWrH1t8 — Teslasti Basti (@BastianBraun121) September 6, 2026

Το δυστύχημα συνέχιζε να προκαλεί προβλήματα στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι, που κατέγραψε χθες Δευτέρα σχεδόν 90 ακυρώσεις πτήσεων προς και από αυτό και 400 καθυστερήσεις αναχωρήσεων και αφίξεων, σύμφωνα με το FlightAware.