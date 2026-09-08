Αίγυπτος: Εκλιπαρεί για έλεος η παρουσιάστρια που καταδικάστηκε σε θάνατο για διακίνηση ναρκωτικών – «Δεν έχω καπνίσει ούτε τσιγάρο»

Σε δάκρυα εντός δικαστηρίου της Αιγύπτου ξέσπασε η παρουσιάστρια Σάρα Χαλίφα που καταδικάστηκε σε θάνατο διά απαγχονισμού για παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών.

Φωνάζοντας πως έχει αδικηθεί, η παρουσιάστρια αρνήθηκε ξανά τις κατηγορίες που της αποδίδονται και ζήτησε έλεος από τις δικαστικές αρχές της Αιγύπτου. Για να στηρίξει την αθωότητά της και λίγο μετά την ανακοίνωση της σκληρής ποινής, υποστήριξε πως δεν έχει καπνίσει στη ζωή της ούτε ένα τσιγάρο και πως δεν είναι ικανή για εμπλοκή σε υποθέσεις ναρκωτικών.

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«Ζητώ έλεος και ανθρωπιά. Ορκίζομαι στον Παντοδύναμο Θεό, με τον πιο ισχυρό όρκο, ότι έχω αδικηθεί», έλεγε και ξαναέλεγε με δάκρυα στα μάτια.

750 κιλά βρέθηκαν στις καβάτζες – Πάνω από 489 εκατ. ευρώ η λεία τους

Σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Al-Ahram, η δίκη βασίστηκε σε 20 καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφικά στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, καταγράφουν τις φερόμενες εγκληματικές δραστηριότητες της Χαλίφα και των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Οι κατηγορούμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν δύο διαμερίσματα ως εργαστήρια για την αποθήκευση και την παρασκευή των ναρκωτικών. Αφού τα παρασκεύαζαν, στη συνέχεια τα διακινούσαν σε κάθε άκρη της Αιγύπτου.

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Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν πάνω από 750 κιλά συνθετικών ναρκωτικών.

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2025 ενώ η λεία τους ξεπερνά τα 489 εκατ. ευρώ.

Η πιθανή αξία των 750 κιλών ναρκωτικών, μετά τη διακίνησή τους στην αγορά, θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, μεταδίδουν τα αιγυπτιακά μέσα.

Για την υπόθεση καταδικάστηκαν σε θάνατο η Σάρα Χαλίφα και ακόμα 11 άτομα. Η απόφαση ωστόσο δεν είναι τελεσίδικη και αναμένεται έφεση.

Όσον αφορά την παρουσιάστρια, έχει ενεργό ρόλο στα social media και πάνω από 2,6 εκατ. ακόλουθους στο Instagram.

Πέρα από την παρουσία της και στην τηλεόραση, έχει ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής «Sarah Production» και διοργάνωνε συναυλίες στην Αίγυπτο και σε χώρες του Κόλπου, ενώ προωθούσε διαδικτυακά κέντρο αισθητικής στην περιοχή Αγκούζα του Καΐρου.