Κόσμος

Ινδονησία: Νέο εντυπωσιακό βίντεο από την έκρηξη του Άνακ Κρακατόα – Πίδακας λάβας εκτινάσσεται στον ουρανό

Το βράδυ της Δευτέρας (7.9.26) κάποια από τα αεροδρόμια στην Ινδονησία κατάφεραν να ανοίξουν
Από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα
Από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα
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Νέες εντυπωσιακές εικόνες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την έκρηξη του ηφαιστείου Κρακατόα στην Ινδονησία, που είχε ως αποτέλεσμα αρκετά αεροδρόμια της χώρας να κλείσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας (7.9.26) κάποια από τα αεροδρόμια στην Ινδονησία κατάφεραν να ανοίξουν, όπως το διεθνές αεροδρόμιο Σουκάρνο-Χάτα στην Τζακάρτα, το μεγαλύτερο της χώρας. Το συγκεκριμένο είχε παραμείνει κλειστό λόγω της στάχτης που προκλήθηκε από ηφαιστειακή έκρηξη, ανακοίνωσε το υπουργείο Μεταφορών.

Το υπουργείο δήλωσε στο Instagram ότι το διεθνές αεροδρόμιο στην Τζακάρτα και τέσσερα ακόμη αεροδρόμια της Ινδονησίας λειτουργούν ξανά, καθώς οι επιπτώσεις από την έκρηξη του ηφαιστείου Άνακ Κρακατόα (ή Κρακατάου) υποχωρούν.

Το Κρακατόα βρίσκεται στο Στενό Σούνδα, ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σε μια από τις πιο σεισμογενείς και ηφαιστειακά ενεργές περιοχές του πλανήτη. Η πρόσφατη δραστηριότητα αφορά το Άνακ Κρακατόα («Παιδί του Κρακατόα»), το οποίο αναδύθηκε μέσα στην καλντέρα που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του 1883.

Η έκρηξη του 1883 συγκαταλέγεται στις ισχυρότερες και πιο καταστροφικές ηφαιστειακές εκρήξεις της σύγχρονης ιστορίας. Προκάλεσε τεράστια τσουνάμι και τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων, ενώ οι επιπτώσεις της καταγράφηκαν ακόμη και σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Άνακ Κρακατόα εξακολουθεί να παρουσιάζει έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

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