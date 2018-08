Happy Birthday Madonna – Οι ευχές των διασήμων στη βασίλισσα της ποπ!

Η αειθαλής Μαντόνα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της φωτογραφικά στιγμιότυπα από το Μαρόκο, όπου πήγε για να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο Μαρακές, γράφοντας “BerberQueen” (Βασίλισσα των Βερβέρων) και “Almost Birthday Selfie” (Σχεδόν μια Σέλφι Γενεθλίων).

Σε μια φωτογραφία, η τραγουδίστρια, συνθέτρια, ηθοποιός, σκηνοθέτιδα και μητέρα έξι παιδιών κρατάει μια επιγραφή όπου αναγράφεται “The Queen” (η Βασίλισσα), σημειώνοντας επίσης “Σε περίπτωση που κάποιος το ξέχασε!”. Μαζί φυσικά και η ετικέτα #birthday (γενέθλια).

Από τον πρώτο της δίσκο, που κυκλοφόρησε το 1983, η Μαντόνα έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια άλμπουμ, μεταξύ αυτών δίσκοι επιτυχίες όπως το “True Blue”, “Like a Prayer” και “Ray of Light” που κατέκτησαν την κορυφή των μουσικών τσαρτ σε ολόκληρο τον κόσμο.

“Υπήρξε πρωτοπόρος στην τέχνη της επανεφεύρεσης, στο να αλλάζει την εικόνα της με κάθε τραγούδι, με κάθε βίντεο, κάτι που πλέον αναμένουμε από τους αστέρες της ποπ τώρα, όμως εκείνη την εποχή ήταν ριζοσπαστικό” εξήγησε στο Ρόιτερς ο συγγραφέας Ματ Κέιν, ο οποίος έγραψε ένα μυθιστόρημα αντλώντας έμπνευση από τη Μαντόνα.

Thank you for all your birthday donations!! 🎂🎉🌈👏🏻. Best Birthday present ever!! #raisingmalawi #homeofhope #metgala #likeaprayer 🙏🏼 #globalfamily 🌍 pic.twitter.com/Dqkxkrx88q

Με αφετηρία τα social media και με το hashtag #MadonnaAt60, μικροί και μεγάλοι, μεταξύ αυτών και πολλοί διάσημοι, στέλνουν τις θερμότερες ευχές τους στην τραγουδίστρια που πρωταγωνιστεί στην παγκόσμια μουσική σκηνή εδώ και 35 χρόνια, τολμώντας αδιάκοπα νέα στυλ και εμφανίσεις.

“Χρόνια Πολλά στη Lady @Madonna!!! Νιώθω 14 ετών, χορεύω και τραγουδάω στην κρεβατοκάμαρά μου και είναι απλά ΤΕΛΕΙΑ! Τι δύναμη και πηγή έμπνευσης. Μαντόνα, να απολαύσεις την ημέρα των γενεθλίων!!!” έγραψε η Κάιλι Μινόγκ στο Twitter.

Happy birthday to Lady @Madonna!!! I’m 14 years old, dancing and singing in my bedroom and she was just WOW!!! What a force and an inspiration. Enjoy your day Madonna!!! 🎈🎤🍰

— Kylie Minogue (@kylieminogue) August 16, 2018