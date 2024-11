Η Disney κόβει επεισόδιο με τρανς χαρακτήρα από γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων

Η Disney απέσυρε ένα επεισόδιο της σειράς κινουμένων σχεδίων «Moon Girl and Devil Dinosaur» που περιλαμβάνει έναν τρανς χαρακτήρα, προκαλώντας αντιδράσεις από καλλιτέχνες και θαυμαστές.

Το επεισόδιο αυτό από την σειρά της Disney δεν είχε προβληθεί αλλά διέρρευσε στο Διαδίκτυο με τίτλο «The Gatekeeper» και περιλαμβάνει τον τρανς χαρακτήρα Brooklyn.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο δεν θα προβληθεί λόγω της LGBTQ θεματολογίας του.

Στην υπόθεση του συγκεκριμένου επεισοδίου, ο Brooklyn, που δανείζεται τη φωνή του από τη διάσημη ηθοποιό Indya Moore της σειράς «Pose», αντιμετωπίζει διακρίσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα βόλεϊ, ενώ παράλληλα μιλά ανοιχτά για την ταυτότητά του.

Ο χαρακτήρας φοράει στο γόνατο κάποια προστατευτικά με θέμα το Pride και εμφανίζεται ένα αυτοκόλλητο με το μήνυμα «Trans is Beautiful», τονίζοντας την υποστήριξή του στην κοινότητα.

Η απόφαση της Disney προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό χώρο.

Ο Derrick Malik Johnson, μέλος της ομάδας δημιουργίας, έγραψε σε ανάρτησή του, που αργότερα διαγράφηκε, πως η απόφαση αυτή τον «πληγώνει βαθιά».

Πολλοί καλλιτέχνες επίσης, όπως η Emmy Cicirega από τη σειρά «Gravity Falls» και ο Matt Braly του «Amphibia», κατηγόρησαν με τη σειρά τους την Disney για δειλία και ασυνέπεια.

Disney should be ashamed of themselves for canning this episode. You don’t get to approve approve approve something and then destroy it at the last minute, shattering the crews hard work and hopes. https://t.co/40QsPNhRMx