Η Dolly Parton εμβολιάστηκε και είπε και ένα τραγούδι παραφράζοντας το επικό Jolene (video)

Ενθουσιασμένη για τον εμβολιασμό της κατά του κορονοϊού εμφανίστηκε η μεγάλη σταρ της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον.

Όπως είπε η 75χρονη για το εμβόλιο: «είμαι αρκετά μεγάλη για να το κάνω και αρκετά έξυπνη για να το κάνω».

Η Πάρτον εμβολιάστηκε στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Βάντερμπιλτ του Τενεσί και κάλεσε όλους να κάνουν το ίδιο. Προσπαθώντας μάλιστα να τους πείσει γι’ αυτό παράφρασε το επικό τραγούδι της “Jolene” βάζοντας αντί για το όνομα της πρωταγωνίστριας την λέξη εμβόλιο στ’ αγγλικά που κάνει και ρίμα.

“Vaccine, vaccine, vaccine, vaccine, I’m begging of you, please don’t hesitate,” τραγούδησε η Ντόλι Πάρτον που σημαίνει: «Εμβόλιο, εμβόλιο εμβόλιο, σε εκλιπαρώ μην διστάσεις».

Η Ντόλι Πάρτον έκανε το εμβόλιο της Moderna στην οποία εταιρεία δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια για να βοηθήσει στις έρευνες κατά του κορονοϊού. Μάλιστα τον περασμένο μήνα όταν ρωτήθηκε από το Associated Press είχε πει ότι θα περιμένει λίγο ακόμα γιατί δεν ήθελε να φανεί ότι παρακάμπτει την σειρά.

Δείτε την Ντόλι Πάρτον να κάνει το εμβόλιο τραγουδώντας