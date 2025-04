Η Meta θα μπλοκάρει τα live streaming στο Instagram για χρήστες κάτω των 16 ετών

Αυστηροποιεί τους κανόνες για τους ανήλικους η Meta, καθώς θα αρχίσει να μπλοκάρει τα live streaming στο Instagram για τους κάτω των 16 ετών.

Συγκεκριμένα, η Meta επεκτείνει τα μέτρα ασφαλείας της για τους εφήβους που έχουν λογαριασμό στο Instagram, αποκλείοντας τη δυνατότητα να κάνουν live streaming, εκτός αν έχουν την άδεια των γονέων.

Εκτός από αυτό, θα απαιτείται γονική άδεια για να απενεργοποιήσουν και μία λειτουργία που «θολώνει» τις εικόνες που περιέχουν γυμνό περιεχόμενο στα μηνύματά τους.

Την ίδια ώρα, αναμένεται και ρύθμιση που θα επιτρέπει στους γονείς να θέτουν ημερήσια όρια για τη χρήση της εφαρμογής και να εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν το Instagram σε συγκεκριμένες ώρες, ενώ θα βλέπουν τους λογαριασμούς με τους οποίους το παιδί τους ανταλλάσσει μηνύματα.

Πρόκειται για επέκταση του συστήματος Teen Accounts, το οποίο η εταιρεία εισήγαγε για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο και τοποθετεί αυτόματα όλους τους χρήστες κάτω των 16 ετών σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό.

Today, we’re beginning to expand Teen Accounts to @facebook and @messenger and rolling out additional features on @instagram to help keep teens safe.https://t.co/k3Kdzwp0bD